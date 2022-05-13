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518博物館日 新北3館園活動齊發

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市客家文化園區「見古說今－園區典藏文物展」，將園區典藏文物包括生活器物、宗教信仰與儀式禮俗、音樂戲劇、傳統服飾、歷史與社會等約計230件展出。圖／新北市客家局提供
新北市客家文化園區「見古說今－園區典藏文物展」，將園區典藏文物包括生活器物、宗教信仰與儀式禮俗、音樂戲劇、傳統服飾、歷史與社會等約計230件展出。圖／新北市客家局提供

下周三18號為國際博物館日，新北市美術館、茶博館及客家文化園區，即日起舉辦多場活動，包括講者訴說地方文化、茶博館免費參觀、客家文化園區展示早期客家文物等，期許透過在地文化與產業的發掘，喚起民眾對日常生活深度連結的新能量。

即日起首先登場的新北市客家文化園區「見古說今－園區典藏文物展」，將園區典藏文物包括生活器物、宗教信仰與儀式禮俗、音樂戲劇、傳統服飾、歷史與社會等約計230件展出，特展以園區所典藏的物為規劃主軸，展示常民生活器物、服飾以及食具等，藉由文物思考古今的異同。

因應5月18日國際博物館日，今年博物館日坪林茶業博物館開放免費參觀，茶博館今年主題「博物館的力量」，以療癒力為主軸，推出線上線下雙軌活動，當天來館前300名民眾可獲「甘馧福袋」，內含可免費暢遊博物館的VIP券、坪林佳茗、特色茶點。茶博館希望藉由看似微小的個人行動，鼓勵大家串聯起人與人之間的巨大善意，向大眾傳遞溫暖的正能量。

另外，新北市美術館「2022穿越新北─文化工場」系列講座於5月29日登場，深入永和、新莊、三重、淡水的創作現場舉辦4場活動，共8位跨領域講者，從多元族群、移民、祭儀、工藝、唱片產業與藝術聚落，邀請民眾共同巡走獨特的文化場景，感受文化場景間連動創造能量。

文化工場採預約線上報名方式：https://bit.ly/3Eeeipl

來自柬埔寨的藝術家李沛英，將於5月29日與當代藝術創作教師陳韋鑑，在新舊移民文化多元共生的中永和，共談在藝術創作過程中激盪彼此文化。圖／新北市文化局提供
來自柬埔寨的藝術家李沛英，將於5月29日與當代藝術創作教師陳韋鑑，在新舊移民文化多元共生的中永和，共談在藝術創作過程中激盪彼此文化。圖／新北市文化局提供
518博物館日，茶博館推出包含博物館VIP券及坪林佳茗、特色茶點的甘馧福袋。圖／新北市文化局提供
518博物館日，茶博館推出包含博物館VIP券及坪林佳茗、特色茶點的甘馧福袋。圖／新北市文化局提供

博物館 文物

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