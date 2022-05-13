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台北國道馬拉松15日登場 國一汐五高架北向全線封閉
台北國道馬拉松15日登場，國道一號汐五高架北向車道自當天凌晨2時至中午12時全線封閉，新北交通大隊呼籲用路人配合改道。
「2022臉部平權運動-台北國道馬拉松」15日)清晨5時30分起跑，預計參賽人數約1萬2000人，新北交通大隊表示，當天凌晨2時至中午12時，國一汐五高架北向14.2公里至36.1公里路段，全線車道將封閉管制，禁止車輛通行，國一汐五高架北向車輛一律由36.1公里處，從泰山轉接道改行駛高速公路平面道路，新北市泰山、五股、蘆洲區用路人欲利用國一北上車輛，建議改道路線如下：
一、台64線→五股二匝道→國1五股匝道→往三重（平面）。
二、蘆洲區環堤大道永康街匝道、永安南路、中原路→永安大橋→國1五股匝道→往三重（平面）。
三、五股區新五路蓬萊路口匝道、泰山區新五路楓江路口→國1五股匝道→往三重（平面）。
新北警方呼籲，此次馬拉松路跑活動雖無使用新北市市區平面道路，仍間接影響國一五股交流道周邊道路，為避免北上車流回堵影響平面道路，轄區警方將視車流狀況加強新五路蓬萊路口、永安大橋（中原路口）、環堤大道（永康街口）、新五路楓江路口等處機動交通疏導，敬請行經上述路段用路人配合改道並減速慢行，另請駕駛人隨時注意高速公路資訊可變標誌顯示，或撥打1968客服專線及收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網：http://www.freeway.gov.tw，瞭解最新交通管制訊息。
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