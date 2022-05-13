台北國道馬拉松15日登場 國一汐五高架北向全線封閉

台北國道馬拉松15日登場，國道一號汐五高架北向車道自當天凌晨2時至中午12時全線封閉，新北交通大隊呼籲用路人配合改道。

「2022臉部平權運動-台北國道馬拉松」15日)清晨5時30分起跑，預計參賽人數約1萬2000人，新北交通大隊表示，當天凌晨2時至中午12時，國一汐五高架北向14.2公里至36.1公里路段，全線車道將封閉管制，禁止車輛通行，國一汐五高架北向車輛一律由36.1公里處，從泰山轉接道改行駛高速公路平面道路，新北市泰山、五股、蘆洲區用路人欲利用國一北上車輛，建議改道路線如下：

一、台64線→五股二匝道→國1五股匝道→往三重（平面）。

二、蘆洲區環堤大道永康街匝道、永安南路、中原路→永安大橋→國1五股匝道→往三重（平面）。

三、五股區新五路蓬萊路口匝道、泰山區新五路楓江路口→國1五股匝道→往三重（平面）。