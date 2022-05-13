以日韓國鐵轉型為借鏡 王國材：要讓台鐵成為世界一流

交通部長王國材原定今天上午要親自主持與台鐵工會的協商會議，卻因需居家隔離使會議暫時取消。居家隔離期間，交通部說，王國材仍持續與同仁討論，如何向社會大眾及台鐵員工清楚說明推動公司化的目的，要確保台鐵能永續經營、還要使台鐵成為世界一流的鐵道公司。

交通部說，台鐵歷經2018年普悠瑪號事故以及2021年太魯閣號事故，社會大眾迫切期待台鐵能夠徹底改革提升安全，交通部也立即督導並協助台鐵進行安全改革各項工作，包括成立高階技術會報落實安全管理，辦理各項設施軟硬體改善、依據鐵路法及鐵路行車規則監督行車運轉工作、積極推動安全管理系統(SMS)，以及透過鐵道局檢查員確認安全管理落實情形，並配合第三方安全評鑑，確認安全管理的有效性，定期向交通部提報評鑑結果。

王國材認為可借鏡日、韓國鐵公司化改革案例，例如南韓國鐵2005年國營公司化後，事故件數大幅下降88%；另日本國鐵1987年民營公司化後，事故件數亦大幅下降74%，其中JR西日本在2005年發生福知山線出軌事故後，深刻反省並在國土交通省指導下強化推動安全管理，事故件數從2005年133件降到2020年的30件，顯示公司化改革對於安全提升發揮明顯的成效。

他說，公司化後能提升安全管理部門隸屬最高管理層級、建立安全管理系統並導入第三方評鑑、實施分區制強化橫向整合、重視技術研發與員工訓練，能更深化安全第一的組織文化到每位員工心中。

台鐵局長杜微則說，目前台鐵局組織體制尚沿襲行政機關，組織運作相對僵化，相關安全管理及改革工作事項未能徹底落實執行於基層單位，影響安全維護執行效能，包括受到組織法令限制人力無法及時因應實際業務需求增補與調派、基層主管及關鍵技術職務未能有合理待遇增加人才陞任意願、運工機電部門橫向整合協調不足增加安全風險、差不多文化造成標準作業流程無法有效落實等課題，這也是目前台鐵在改革面所面臨的困境，必須透過公司化組織的改革，才能有機會發生改變。

針對外界關心的安全改革實際作為，台鐵公司將在董事會設立安全委員會，並提高安全相關專責部門層級，由總經理直轄督導營運安全處及職安室，推動風險導向安全管理系統；設立品保室，以故障預防取代事故檢討，落實風險管理；設立行控處，統一調度指揮及應變事權；設立地區營業處，下設營運安全科及職業安全衛生室，強化並稽核基層營運安全及工安管理。並授予地區營業處 權責辦理區內行車運轉、客貨服務、設備維護改善及緊急應變，強化橫向整合、縮短指揮鏈及行政流程。