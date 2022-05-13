維持健康狀態、提升保護力有撇步！第一道防線從日常保健開始

面對現今環境的挑戰與壓力，除了做好戴口罩、勤洗手等防護，在關鍵時刻做好日常保健、補充適量維他命，有助健康維持、提升保護力！

關鍵時刻補充適量維他命，有助提升保護力。 圖／shutterstock 提供

有些人習慣一早起來就吞維他命，認為空腹吃維他命，吸收效果最好；也有另一派說法認為，空腹吃維他命會有噁心感，搭配餐點服用較好。究竟維他命要什麼時候吃才正確？

根據衛福部食藥署提出的資料顯示(食藥署藥博士正藥說FB粉專)，脂溶性維他命：A、D、E、K，建議飯後吃；而水溶性維他命：B群、維他命C，服用時建議搭配大量開水，飯前或飯後吃都可以，敏感型人士建議飯後再服用。

服用水溶性維他命如：B群、維他命C時，需搭配大量開水。 圖／shutterstock 提供

補充維他命除了「選對時間吃」，更要選擇優質的產品！美國知名保健大廠Schiff原裝引進美國銷售No.1的Airborne愛維寶發泡錠，小小1錠就含有28顆檸檬的維他命C，幫助輕鬆補足一天所需，幫助打底一天的健康防護力；維他命C具抗氧化作用，是現在關鍵時期維持健康保護力的好物！此外，愛維寶發泡錠中的維他命C也能促進膠原蛋白形成、幫助傷口癒合，同時促進鐵的吸收，維持骨骼生長及皮膚的正常功能。

美國銷售No.1的Airborne愛維寶發泡錠1錠等於28顆檸檬的維他命C，4大防護，一錠就搞定。 圖／愛維寶 提供

Airborne愛維寶發泡錠更添加維生素A、B2、E、多種礦物質，以及珍貴人參、紫錐菊等草本萃取物，維生素、礦物質有助代謝，人參幫助滋養補充元氣、增強活力；紫錐菊是源於北美洲的草本植物，適合在季節交替、溫差大時用來幫助健康打底，每天補充1錠愛維寶發泡錠，一次獲得多種對身體有益的營養素，一天所需的4大防護力，一錠就搞定，給予身體A級的保護力！

每天補充1錠愛維寶發泡錠，可以一次獲得各種對身體有益的營養素。 圖／愛維寶 提供

Airborne愛維寶發泡錠為美國家喻戶曉的保健大廠Schiff所出品，品質安心有保障，登陸台灣後廣受消費者喜愛，被網友列為「美式賣場必買好物之一」！每日1錠愛維寶發泡錠溶於200 c.c.常溫水中，香橙口味、好喝順口，幫助身體維持健康防護網，搭配適量運動和充足睡眠，體內、體外防護做足，是關鍵時期維持健康的基本功。更棒的是，美國原裝進口Airborne愛維寶發泡錠在知名賣場、屈臣氏、康是美都能買到，方便隨身攜帶、即時補充，A級保護力一錠就搞定！

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這時期搭乘大眾運輸時不小心輕咳幾聲，很容易被全車的人行注目禮，戴口罩戴得口乾舌燥、喉嚨卡卡，也難免會自我懷疑緊張兮兮，因此，平時就要做好口內防護，才能預防「病從口入」！喉嚨經常容易感到乾癢的人，戴著口罩不方便喝水、出入人多的場所，建議隨身攜帶英國銷售No.1*的「舒立效」藥效配方口含錠，含兩種殺菌活性成分，有效擊退喉炎細菌，緩解喉嚨不適感，可說是口內防護的專家。喉嚨乾癢時含一錠，不只能防堵「看不見的敵人」，也有助維持口氣清新、隨時保養滋潤喉嚨；口含錠系列擁有多種口味，其中也包含可供限糖患者食用的無糖檸檬，照護更多有需要的使用者。另外，如有出現咳嗽症狀，則可選用「舒立效」咳消配方，內含鎮咳劑(Dextromethorphan)藥效配方，能夠減緩和抑制咳嗽。

人多時含一錠「舒立效」口含錠，有助維持口氣清新、隨時保養喉嚨。 圖／舒立效提供

*根據尼爾森市調公司零售調查資料，於2016年2月27日回推過去一年內，舒立效是英國藥效喉糖品類(利潔時定義)在英國食品雜貨、禮品和藥局消費者零售通過按金額和數量銷售第一品牌。衛署藥輸字第022196號、衛署藥輸字第025743號、衛署藥輸字第022195號；使用前請詳閱說明書警語及注意事項。北市衛藥廣字第111050100號，APM-2022-StrepsilsMay01。