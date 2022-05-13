梅雨滯留鋒今晚起影響全台 氣象局示警致災短延時降雨

今晚起梅雨滯留鋒面將影響台灣，各地將出現明顯降雨。中央氣象局預報員朱美霖今日上午表示，受鋒面接近影響，今日雲量增多，梅雨鋒面將於晚間來到台灣上空，將影響台灣持續到周日，屆時受到滯留鋒面影響，各地天氣相當不穩定，且容易有局部大雨或豪雨出現。

朱美霖說，今日開始鋒面前沿的雲系漸漸籠罩全台，滯留鋒面籠罩台灣期間，民眾須留意鋒面伴隨的中小尺度對流系統，可能會造成雷擊、短延時降雨及強陣風。而鋒面帶上對流發展旺盛，今日晚間開始到周日，天氣都會相當不穩定。

朱美霖也說，凌晨到上午為止，澎湖、金門、馬祖，本島中部以北及宜花東都有些微降雨，白天仍斷斷續續有下雨，周六、日則會全台都有機會出現大雨或豪雨，周一隨著鋒面南移，降雨會稍稍緩和，但中南部、東南部還是要注意較大的雨勢。