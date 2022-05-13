台鐵16日起停駛96列非對號車 加強通勤、減開離峰班次

國內新冠肺炎本土疫情升溫，擔負重要旅運任務的台鐵人員也陸續出現確診、居隔情形，台鐵日前已宣布自14日起停駛非對號列車94列次，今日再宣布，自16日起停駛原班表中的100列次非對號列車，並在原班表加開4列次區間車，總計減班停駛96列次。

台鐵局說，考量通勤旅客需求，已盡最大能力籌措乘務人力，因此自5月16日起再調整停駛班次規畫，依現有可行人力，復駛部分通勤時段班次及加開臨時列車，同時停駛離峰時段列車，降低對民眾影響。

台鐵局也說，未來將視疫情狀況持續滾動式檢討，造成旅客不便，敬請見諒。