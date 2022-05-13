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台鐵16日起停駛96列非對號車 加強通勤、減開離峰班次

聯合報 / 記者盧逸峰／台北即時報導
因應乘務人員確診及居家隔離，台鐵16日起減班停駛96列次非對號列車。本報資料照片
因應乘務人員確診及居家隔離，台鐵16日起減班停駛96列次非對號列車。本報資料照片

國內新冠肺炎本土疫情升溫，擔負重要旅運任務的台鐵人員也陸續出現確診、居隔情形，台鐵日前已宣布自14日起停駛非對號列車94列次，今日再宣布，自16日起停駛原班表中的100列次非對號列車，並在原班表加開4列次區間車，總計減班停駛96列次。

台鐵局說，考量通勤旅客需求，已盡最大能力籌措乘務人力，因此自5月16日起再調整停駛班次規畫，依現有可行人力，復駛部分通勤時段班次及加開臨時列車，同時停駛離峰時段列車，降低對民眾影響。

台鐵局也說，未來將視疫情狀況持續滾動式檢討，造成旅客不便，敬請見諒。

據了解，台鐵規畫停駛的區間車以離峰班次為主，以減少對民眾通勤的影響，但因列車採編組往復運行，仍難免有通勤時段車次也停駛；原先在14日起停駛的3127、3142、3292、2507、2542次區間車將恢復正常行駛，提供通勤旅客服務。

因應乘務人員確診及居家隔離，台鐵16日起減班停駛96列次非對號列車。圖／台鐵局提供
因應乘務人員確診及居家隔離，台鐵16日起減班停駛96列次非對號列車。圖／台鐵局提供

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