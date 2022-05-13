電風扇葉片不轉「推一下」就好？台電提醒出現這4點要注意

知名牙醫史書華因開團團購消毒噴霧槍，遭質疑產地是在中國大陸，愛台形象鮮明的他在臉書上以千字文提出10點說明，反駁質疑他的聲浪，他表示自己團購是為了做公益，只要不是中國的品牌，不介意製造地是不是在對岸，史書華還嗆那些質疑的人「先搞清楚我是什麼等級的牙醫」。

2022-05-13 09:09