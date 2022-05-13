預防致災性豪雨來襲 土石流災情看這查

中央氣象局表示，台灣地區將受梅雨鋒面滯留影響，預測是周末是降雨最明顯的時候。農委會水保局表示，正嚴密監控各地降雨現況，啟動因應短延時強降雨動態調降機制，適時發布警戒。

水保局說，請土石流防災專員協助地方進行雨量觀測等防災整備工作；若地區達警戒值，除將警戒資訊以電話、傳真及簡訊方式通知地方政府外，也會利用災防告警細胞廣播通知當地民眾，也會將警戒情形。

水保局說，同時公布於水土保持局土石流防災資訊網( https://246.swcb.gov.tw )及水土保持局-永續水土保育swcb臉書粉絲專頁，供相關單位及民眾隨時上網查詢。民眾可利用「土石流防災資訊整合版」智慧型手機App及「土石流防災資訊網line」官方帳號查詢。

水保局說，民眾這段期間避免前往山區活動，另山區民眾應加強戒備，檢視居家周邊擋土牆及排水溝等設施，嚴防豪雨可能帶來的災害，同時土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區附近居民應配合地方政府指示，必要時儘早疏散至安全避難處所。

水保局局長李鎮洋表示，已要求所屬各分局完成各項土石流及大規模崩塌防災整備措施，隨時支援各地方政府辦理災害勘查及相關應變工作；如有災情請撥打水土保持局土石流災情通報電話0800-246-246（土石流-土石流）通報水土保持局。