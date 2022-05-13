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「靠北護理師」粉團貼4梗圖 哀怨CDC唯一解法：犧牲前線你我

聯合新聞網 / 綜合報導
臉書粉絲團「靠北護理師」貼出4張梗圖。 圖／翻攝自「靠北護理師」
臉書粉絲團「靠北護理師」貼出4張梗圖。 圖／翻攝自「靠北護理師」

每當疫情大爆發時，最辛苦的就是第一線的醫護人員，昨天（12日）是國際護士節，臉書粉絲團「靠北護理師」就貼出4張梗圖，除了自嘲以外，還諷刺CDC（衛服部疾管署）唯一的解方就是「犧牲前線的你我」，貼文讓網友們看了很心疼。

「靠北護理師」利用漫威的英雄電影畫面製作4張梗圖，除了描述醫院現況就是無症狀的快篩陽性病患塞爆急診，還有其他護理師也一一確診，「同事被3+4、10+7一個一個消失了，護病比激增」。梗圖還嘲諷CDC，認為CDC從2019年思考各種解法至今，例如「醫護禁出國」、「健保卡註記醫事人員」、「以篩代隔」、「確診護理師照顧確診者」等，最後唯一的解法就是「犧牲前線的你我」。

「看完了這幾張圖，大家有越來越沉重了嗎？」粉絲團小編寫道，不管是在第一線還是在基層的夥伴們都面臨著巨大無比的壓力，還有人想著乾脆確診算了，至少可以放假休息，「不過現在政策面看來，要嘛就是以篩代隔，要嘛就是帶病上陣，這個護師節，過得真____呢。」

梗圖讓不少人看了也心疼，「好中肯」、「有人會罷工嗎？」還有護理師發文表示，「看同事一個一個確診，我還是繼續永陰上班，真的上了有夠難受，因為被留下來上班每天太累，也不想出去玩跟內用，覺得繼續留下來上班的人真的很悲哀」。

臉書粉絲團「靠北護理師」貼出4張梗圖。 圖／翻攝自「靠北護理師」
臉書粉絲團「靠北護理師」貼出4張梗圖。 圖／翻攝自「靠北護理師」
臉書粉絲團「靠北護理師」貼出4張梗圖。 圖／翻攝自「靠北護理師」
臉書粉絲團「靠北護理師」貼出4張梗圖。 圖／翻攝自「靠北護理師」
臉書粉絲團「靠北護理師」貼出4張梗圖。 圖／翻攝自「靠北護理師」
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