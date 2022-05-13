梅雨鋒今晚起報到 彭啟明：防旺盛劇烈降雨、隨機式災情

今年第一道梅雨鋒面，不穩定的前緣已經抵達台灣，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，從整體大環境來看，西南季風延伸到中南半島、太平洋高壓位置穩定鞏固並加上東北風的影響，非常典型的梅雨鋒面特性已經在東亞建立，預計在今天晚上鋒面的主要結構將接近北台灣。

他說，從昨天開始到目前，持續的降雨，仍是偏南風配合上華南水氣的東移，屬於典型鋒面前緣的不穩定而已，相對於鋒面帶來的動力不穩定，仍是有相當大的差距。

今天晚上鋒面接近到北台灣，彭啟明說，這時候就要很注意在鋒面結構下，非常不穩定的特性下，很容易在鋒面當中發展起來中小尺度對流系統。例如大家熟知的煙囪雲，在台灣海峽發展起來，然後延伸到陸地，這時候就很容易有很劇烈旺盛的對流降雨，預期這波從南部的嘉義以北到北部都很有機會，看明後天的發展而定。

他表示，全台都有下雨機會，但最劇烈的降雨就要看在台灣海峽上發展的對流胞發展的態勢，通常只有幾個小時的預警時間，發展也很局部區域，一不注意，通常在睡夢中發展。

彭啟明說，對流胞非常像是火車一節一節逐步要進站一樣，一胞一胞的移入，空檔時間不多，配合上閃電雷擊，發生劇烈降雨的地方也非常隨機，要提高警覺。

彭啟明表示，預計最不穩定的時間就是從周六到周日，鋒面從北往南移動，非常不利於各種戶外活動，反而要做好防災應變，最主要熱區可能會在中部，南部及北部次之，尤其農漁民朋友要嚴防劇烈降雨及連續性的雨勢。

彭啟明說，鋒面在下周一將逐漸移到巴士海峽，北方冷空氣增強，這次是較偏乾的空氣，下周一將是由濕轉乾的變化，降雨由北到南逐步的緩和。

下周二有機會緩和一些，轉為多雲到晴的天氣，同時延續到周三。他指出，下周四開始，整個水氣帶可能再度北上，延續到下周末，都將是不穩定的天氣，但這波的結構和這周末這波相比動力的條件稍弱一些，仍不穩定，但可能不若這波劇烈。

這波鋒面也伴隨後面的冷空氣，彭啟明說，預計從周六開始到周日、下周一，冷空氣南下會較為明顯，從北而南開始降溫，預計北部這波低溫有機會降到16-17度，和目前清晨低溫的22-23度相比有不少差距，會有顯著的涼意，中南部雖然降得沒有北部多，但低溫仍下看17-19度，周日、下周一是這波的最低點，要注意溫差變化。

他說，預計下周三四之後，再轉偏南風，溫度會再回升。

彭啟明說，梅雨鋒面從來就不是綿綿細雨，常常是伴隨旺盛劇烈的降雨，也常有隨機式的災情出現。