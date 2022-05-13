遭質疑開團購牟利 史書華千字文駁：搞清楚我是什麼等級牙醫

知名牙醫史書華因開團團購消毒噴霧槍，遭質疑產地是在中國大陸，愛台形象鮮明的他在臉書上以千字文提出10點說明，反駁質疑他的聲浪，他表示自己團購是為了做公益，只要不是中國的品牌，不介意製造地是不是在對岸，史書華還嗆那些質疑的人「先搞清楚我是什麼等級的牙醫」。

史書華表示，他看上的合作廠商是100%台灣品牌，自己做團購的初心就是為了做公益，不僅能幫助廠商也能幫助消費者，他解釋合作廠商都以幫助台灣本土廠商優先，「只要不是中國品牌，我本來就不介意製造地是中國，每一個團的內容也都解釋清楚從來沒有刻意隱瞞」。

「要攻擊我靠團購撈錢的，先搞清楚我是什麼等級的牙醫」，史書華回擊這些質疑聲浪表示，在台灣醫界能夠完全自費的醫師比日本壓縮機還要稀少，他無奈地表示醫生賺的是辛苦錢，團購一向讓利廠商和消費者，分潤就是讓他捐錢不會手軟而已。

史書華說自己合作的廠商100%是台灣本土品牌，本身沒有淘寶、阿里巴巴的帳號，也因此更不會上這些中資購物網批貨，有心人士影射他進便宜的中國贗品，開團賺取暴利都是不實指控，廠商的法務部門將會做後續處理。對於這起團購風波，史書華文末也無奈地寫下「門診夠累了還要回一堆狗屁倒灶的質疑，最後補個幹」。