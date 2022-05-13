梅雨滯留鋒今起影響到下周一 吳德榮：注意致災性降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨中部以北明顯降雨，其他地區零星降雨；馬祖有濃霧。

他說，今天首波梅雨季滯留鋒逐漸南下，中部以北、東北部及東部有陣雨或雷雨，南部及東南部有短暫陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢，應注意氣象局的特報。北部21至27度，中部21至28度，南部22至32度，東部22至32度。

吳德榮表示，明天至下周一滯留鋒徘徊，降雨範圍擴及全台。應注意防範中、小尺度對流系統所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，及累積的致災性降雨。各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，北部微冷，下周日、下周一北部高溫降至20度左右，下周日晚至下周一晨及下周一晚至下周二晨，北部最低氣溫下探16度，亦應注意衣著調適。

他說，下周二起滯留鋒南移至巴士海峽，各地天氣明顯好轉，白天氣溫回升。 最新各國模式模擬顯示，徘徊在巴士海峽的滯留鋒，其殘餘的水氣將與下一波鋒面合併，再度影響台灣。但模擬的影響時間、強度，各國模式都不相同，需繼續觀察。