影／中研院公布銀河系重大發現！人馬座A*黑洞影像首曝光

我國中央研究院參與的事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope，EHT）國際合作計畫，繼2019年4月10日公布人類史上首張黑洞影像，於今（5/12）台灣時間晚間9點7分再發布位於銀河系中心的人馬座A*（Sagittarius A*）的超大質量黑洞影像，也是人類史上看到的第二個黑洞。

2019年4月10日EHT團隊曾召開全球連線記者會，發布M87星系中心超大質量黑洞，也是人類史上首張黑洞「直接成像」。時隔3年，中研院與科技部今舉行銀河系中心重大研究成果發表記者會，並與美國國家科學基金會（華盛頓特區）、歐南天文台（慕尼黑）、ALMA天文台（聖地牙哥）、日本國立天文台（東京）、墨西哥科技委員會（墨西哥市）、上海天文台同步直播。

中研院院長廖俊智表示，今天是見證人類史上第二次捕捉到的黑洞影像。他指出，今天公布的人馬座A*黑洞，比2019年公布的Ｍ87黑洞距離地球近2000倍，質量則小了2000倍，卻是銀河系中心的最大黑洞，由於人馬座A*黑洞體積比Ｍ87小很多，氣體在軌道周圍運轉速度也快很多，需要更高深的技術才能成像。

他說，事實上，人馬座A*與Ｍ87黑洞同時在2017年開始觀測，但成像難度更多，所以此次科學成就又更加顯著。

廖俊智說，過去科學家一直致力研究銀河系是否存在黑洞，德國與美國科學家Andrea Ghez、Reinhard Genzel透過銀河系星球運動軌跡，間接證實中間星球就是黑洞，因而獲得2020年諾貝爾物理學獎，今天看到的黑洞影像，則是直接證實銀河系的黑洞確實存在。

廖俊智表示，中研院一直參與EHT計畫，是13個成員之一，也因為中研院同時參加東亞天文台，所以在EHT計畫佔了兩個席次，這次透過科技部支援經費、台師大、中山大學、中山科學研究院的大力協助，讓台灣在這次國際重要科學發現具有重要貢獻，也再次證明台灣在全世界重要科學發現持續佔有一席之地。

天文所夏威夷運轉處資深科學家、EHT計畫科學家包傑夫（Geoffrey Bower）表示，「這次公布的影像捕捉到被強大的黑洞重力彎曲的光線，亮環大小也吻合愛因斯坦的廣義相對論」。有助於進一步理解銀河系中心，以及此巨大黑洞如何與周圍環境相互作用。

美國史都華天文台暨亞歷桑那大學天文系及資科所的EHT科學家陳志均解釋，兩個黑洞附近的氣體均以近乎光速在移動。由於人馬座A星比M87黑洞小了2千倍，氣體在比較大的M87黑洞軌道上繞一圈，需要數天甚至數週；但在小得多的人馬座A星軌道上，僅需短短數分鐘，其所造成的氣體擾動導致影像變化速度過快，「像在拍一隻追著自己尾巴跑的小狗」，很難取得清晰的照片。此也導致重建這張黑洞影像的難度比M87更高，需開發更複雜的校正技術及成像方法。

天文所紀柏特（Britton Jeter）博士比喻，「拍攝人馬座A星的過程，就像將一部電影總結為一張影像！」這些收集到的龐大觀測訊號必須透過世界各地的超級電腦運算，包含美國、加拿大、歐洲及臺灣，打造一個前所未有的黑洞模擬資料庫，與觀測結果作比對。最後透過多次模擬、調校，費時5年才得以成像，讓世人真正看到這個「潛伏在銀河系中心的巨獸」。

ETH是由座落在美國、墨西哥、智利、法國、格陵蘭島、南極等地的八個電波望遠鏡陣列組成，藉此形成與地球一樣大的虛擬陣列望遠鏡，其中三座由中央研究院支援，主要目標為成像黑洞邊界（事件視界）。解析度高達二十微角秒，相當於在巴黎咖啡館遠距離閱讀一份在紐約的報紙。