溫管法草案逾1/3爭議條文保留協商 估本會期難三讀通過

溫室氣體減量及管理法修法草案今天完成初審，但2050年淨零碳排、碳費徵收、優惠費率、基金使用等爭議條文仍無共識，超過三分之一條文保留送朝野協商，環保署長張子敬表示，預估本會期仍難三讀通過，但已有完整法制架構，將同時啟動子法修訂。

立法院社環、經濟等六個委員會今天聯席審查溫管法草案，立委提案20個版本，歧異不小，審查一開始就卡關，院版草案第四條明訂2050年達成淨零排放，是我國首度將淨零目標入法，為重要宣示性條文，許多立委提案納入2030年減排三成、2040年減排五成等中期目標。

立委陳椒華說，只訂定2050年淨零卻沒有中期規畫，目標等於是空的；立委林淑芬建議新增「逐年限縮溫室氣體排放量」，不必硬性設定減量目標，但未被在野黨立委採納，最後條文決議保留協商。

另碳費徵收原則、碳稅規畫、優惠費率公平性問題、行政院永續會作為最高的跨部會協調單位、溫管基金用途等爭議條文，或減碳目標、氣候變遷計畫、國家氣候變遷行動綱領定期檢討等原則及行政程序性條文也沒有共識，草案全文61條共有23條遭到保留。