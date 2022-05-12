新冠肺炎疫情嚴峻 台北關保稅工廠座談會採線上辦理
國內新冠肺炎疫情持續升溫，為落實防疫措施及維護保稅人員健康，關務署台北關將今年（2022）上半年度「保稅工廠保稅業務人員之座談會及複訓課程」改為線上學習方式辦理。
台北關表示，自2020年下半年以來疫情嚴峻，為配合中央政府防疫措施，開始推廣網路複訓課程，直至2021年完成課程人數及課程點擊率皆能達到9成以上，成效卓著。多數保稅業務人員認為線上課程能夠更加彈性，不但方便安排複訓時間，更能重複選讀課程加深印象。
台北關指出，為增進保稅業務人員專業知能及法令認知，將針對實務常見問題提供符合保稅相關法規之解決方案，並透過網路問卷、電子信箱等方式即時解決保稅業務人員所提問題。如對課程有任何意見或疑問，歡迎隨時透過電話、e-mail等方式提出問題或意見，該關將有專人服務。
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