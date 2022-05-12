3成糖友拒打針 醫籲及早施打胰島素

早打早控制！糖尿病關懷基金會12日於線上記者會揭露最新調查顯示，有3成糖友拒打胰島素，是因認為糖尿病仍有其他治療手段。醫師蔡世澤指出，若及早施打可更有效控糖，延緩胰島細胞衰退；教授李弘元則呼籲患者糖化血色素過高，或出現明顯高血糖症狀時，就應與醫師討論，趕快使用胰島素治療。

治療達標率低

財團法人糖尿病關懷基金會調查三百位糖友的用藥狀況，揭露三大控糖隱憂：一、3成糖友已用3種降血糖口服藥，血糖仍未達標；二、5成血糖大幅超標的糖友(HbA1c大於9%)，曾被勸針兩次以上，仍不肯施打胰島素；三、近3成糖友認為糖尿病仍有其他治療手段。

振興醫院新陳代謝科暨營養治療科主任蔡世澤表示，國人因不甚暸解胰島素，許多糖友即便口服多種降糖藥物未能達標，非得等到糖化血色素高過10%時，才肯採用胰島素治療，所以療效欠佳。與其他亞洲國家相比，台灣使用胰島素的時機遲，加上糖化血色素基值高，才導致治療達標率低。

他舉例一位71歲、糖齡12年的婦女，在發現視網膜有病變時才使用胰島素注射，其糖化血色素經過3個月顯著降低，口服藥也跟著可以減量；她後悔表示，「早知如此，何必當初」。

及早治療效果好

台大醫院代謝內分泌科臨床教授李弘元分析指出，最新調查顯示「恐針」已非主要障礙，近3成糖友不願接受胰島素治療的關鍵，在於認為糖尿病仍有其他治療手段，更有3成糖友因擔心胰島素使用不便，而遲遲不肯接受治療。

但他說，一方面製針技術已越來越好，打針已經不太痛、也容易操作，且科技越來越發達，之後也不一定得用打針的方式獲取胰島素；另一方面，糖友若因此去嘗試其他治療方法，甚至嘗試偏方，結果反而控制得更不好，試了一圈還是回來選擇使用胰島素。

李弘元呼籲糖友，若糖化血色素7以上且正使用三種藥物，或是經初診斷糖化血色素過高(9以上)，或出現明顯高血糖症狀(如食量大增、時常口渴需要大量喝水、尿量明顯增加、體重急速減輕等)時，就應與主治醫師討論是否使用胰島素治療。

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