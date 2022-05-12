不穩定天氣持續至周末 雨量日累積前十名都在南投

今日對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局提醒雲林至台南、南投地區及北部、東北部山區有局部大雨發生的機率，也要雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。

氣象預報員劉宇其說，今日午後配合熱力作用，全台很多地方都出現午後雷陣雨，南投水里的時雨量甚至超過60毫米，也提醒下午到傍晚仍有較大雨勢，入夜後雖然午後熱對流會減弱，但從鋒面帶來的水氣會越來越多，中部以北、東北部仍會有持續雨勢，離島的金門馬祖也會有明顯降雨。

根據氣象局統計，今日累積雨量前10名都在南投縣，累積最高者為在水里的玉峰國小，截至下午3時半，日累積雨量達91毫米。

劉宇其也說，明天白天降雨趨勢，主要中部以北地區跟東北部地區，金門、馬祖也預估會出現局部大雨，這樣不穩定的天氣將會持續到周末，屆時包括西半部跟東北部都會有大雨或豪雨。周末兩天將受到鋒面直接影響，旺盛的雷雨胞會出現短延時的強降雨、雷雨跟強降風，呼籲大家注意氣象資訊，如安排戶外活動也要多加注意。

劉宇其提醒，周末雨勢變大，溫度會逐漸下降，下周一北台灣氣溫可能下降到不到20度，跟最近的天氣頗有差別，民眾也要多留意。