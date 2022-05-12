客運狂掉3千萬人次 立委要求補助以免民眾權益受損

國內本土疫情持續延燒，公路總局統計，去年國道客運載客數僅6831萬人次，比前年1億人次掉了3千多萬，今年運量更不樂觀，客運面臨倒閉潮，立委許淑華說，交通部應增加客運貸款、提高補助比例、放寬補助標準，以免民眾搭車權益受損。

許淑華說，台鐵確診人員已突破百人，隨著確診人數不斷攀升，無論台鐵或是高鐵，應考量乘務人員不足，相關單位在減班及停班時，必須提早5到7天對外公告，包含相關退費機制，讓乘客能提早因應。

陳姓縣民說，竹山來往台北的統聯客運，原本一天僅有三班，昨天更縮減只剩一班，讓當地民眾搭車權益受影響。統聯客運公告，受疫情影響，依監理程序申請臨時調整班次，即日起至5月31日止，實際發車時刻依網路售票系統或場站時刻為主，請旅客可事先撥打營業場站詢問路線班次資訊。

許淑華說，觀光和運輸產業是疫情指揮中心認定的高風險人員，業者配合政府防疫，除了清消作業，定期快篩才能準確掌握疫情發展，交通部應統計好觀光產業及運輸產業人員名冊，協助大量採購快篩試劑，讓民眾安心搭車。

客運業衰退嚴重，業者表示再不停損將面臨客運倒閉潮，許淑華建議交通部除增加貸款上限外，也應提高補助比例、放寬補助，除了營運效能以外，也能衡量補助標準，避免偏鄉民眾搭車權益受損。