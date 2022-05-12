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部分負擔新制暫緩實施 李伯璋盼事緩則圓但改革不能停

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
部分負擔新制暫緩實施，李伯璋盼事緩則圓，但健保改革不能停下。本報資料照片
部分負擔新制暫緩實施，李伯璋盼事緩則圓，但健保改革不能停下。本報資料照片

新冠肺炎疫情進入廣泛社區流行，衛福部預計疫情高峰在5月中下旬，為減輕民眾就醫負擔，健保部分負擔「新制」原訂5月15日上路也確定暫緩。

健保署長李伯璋今表示，疫情期間，許多民眾承受相當大的經濟壓力，希望事緩則圓，暫緩上路是沒有辦法的事，但健保改革不能停，這已是政府既定目標，暫緩實施的時間不會拖太久，待7至8月疫情較為平緩後，再行上路。

李伯璋在今年2月24日已讀完由詹姆斯．艾倫著作的「格局的力量」，其中有「歷經黑暗、邁向光明」、「最偉大的智慧是博愛」等章節十分正向、勵志，如今面臨部分負擔「新制」暫緩實施，他今天上班前再重讀一次，希望從中獲得正向的力量。

李伯璋說，此波疫情來的又急又快，民眾許多感受不快樂，這是現實問題，而政府相關部門要進行相關決策時，也是希望減少民眾不必要的困擾，「我是完全可以理解，尊重大家的決定」，這次暫緩上路，應不只是衛福部，而是政府高層都有如此認知，最後才如此決定。

「現在疫情嚴重，許多民眾多到急診等候PCR採檢。」李伯璋說，如果部分負擔「新制」按原訂計畫上路，這些民眾多為輕症，就必須額外多付部分負擔，但疫情期間，大家經濟、生活壓力大，如今暫緩上路，也是要減輕民眾負擔。

李伯璋指出，這次部分負擔「新制」經過多方討論，獲得多數民眾支持，並攸關國內分級醫療，為好處多於壞處，目前先是暫緩上路，但若最後無法上路，恐影響健保財務，當健保財務拮据，無法永續經營，明年恐需調漲費率，增加保費，對所有民眾、醫療生態來說都是不利的。

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