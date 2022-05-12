致災性降雨將來襲忙搶收 農委會說這些作物要留意

今年第一波今晚接近台灣，氣象局說，周六、周日雨勢最明顯，西半部、宜蘭要嚴防局部豪雨，受對流影響的地區也會出現短時強降雨、雷擊強陣風，16日鋒面南移，中南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；產區菜農還有菜的現在正忙採收；正在做減災準備。

農委會農糧署表示，國內一期作水稻，高雄、屏東地區早植稻已陸續收割，已成熟的稻田及早利用放晴時進行收穫；尚未達收穫期者，豪雨過後，儘速排乾田間積水，並加強病蟲害防治；稻榖成熟時才收割，勿搶割，造成收益受損。

農糧署說，香蕉、木瓜、番石榴、鳳梨、葡萄、芒果、玉荷包荔枝，以及正值收穫期的西瓜等蔬菜應儘速採收；正值結果期的水果及生育期的瓜果類蔬菜，應加強枝幹枝條固定，以防大雨植株倒伏；採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應及早維修。

農糧署表示，後續若出現災情，農民可主動向當地公所通報，請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理；基層公所災後需即時採收及復耕的受災田區作物，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置的背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。