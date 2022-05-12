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鄭明典曝排隊的對流胞 長命又移動緩慢、易累積降雨量

聯合報 / 記者楊德宜盧逸峰／台北即時報導
中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他發現排隊的對流胞。他說，這種排隊的對流胞比較長命，而且移動緩慢，比環境風場慢，所以容易累積降雨量。圖／取自鄭明典臉書
中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他發現排隊的對流胞。他說，這種排隊的對流胞比較長命，而且移動緩慢，比環境風場慢，所以容易累積降雨量。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他發現排隊的對流胞。他說，這種排隊的對流胞比較長命，而且移動緩慢，比環境風場慢，所以容易累積降雨量。

他說，梅雨季就是要關心這種對流胞，只是目前的配置狀態，對台灣還不會有直接影響。

中央氣象局發布11縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天雲林至台南、南投地區及北部、東北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區慎防淹水。

今、明兩天鋒面接近，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，今午後東北部、東部地區及各地山區並有局部大雨發生，今晚至明日中部以北及東北部地區亦有局部大雨發生的機率；今、明兩天夜晚至清晨金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

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