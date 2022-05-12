高齡嬤龍骨竟突三節 脊椎內視鏡神減痛

高齡81歲的阿嬤，為劇烈腰痛、屁股痛所苦，坐立難安，行走困難，只能坐輪椅前往「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，經院長楊椒喬診斷檢查，發現患者竟然有三處脊椎椎間盤突出，幸好有高解析度的脊椎內視鏡加上精準手術術式，只用壹圓硬幣直徑的三個小傷口，一次性的讓阿嬤順利減輕疼痛，及早恢復日常生活。

患者起初感覺左膝關節酸痛且有壓痛，腰部亦有酸痛及壓痛，漸漸出現放射痛伴右下肢麻木無力。雖然曾赴其他診所看病，服用止痛藥和靜脈注射止痛藥，但效果都無法維持，甚至痛到坐立難安。

「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬指出，患者到院就醫時，嚴重的腰痛伴有放射痛延伸到右髖關節，右大腿到右小腿出現麻木，造成活動受限，下蹲困難，被迫坐輪椅。

院長楊椒喬進一步指出，經檢查及診斷確認，患者分別在脊椎第三節至第四節（L3-L4）、第四節至第五節（L4-L5）及第五節至薦椎第一節（L5-S1），共有三處椎間盤突出並壓迫神經，因此引起嚴重神經症狀。

考量阿嬤高齡且伴隨高血壓、血脂異常、糖尿病等多重慢性病，院長楊椒喬建議以出血量少、能降低手術與感染風險的「脊椎內視鏡神經減壓術」治療。即便阿嬤有連著三處的椎間盤突出需處理，藉由高解析度脊椎內視鏡，加上精準的手術術式，僅用約1.5公分的三個小傷口，每處傷口彷如壹圓硬幣大小，手術時間約兩小時，一次性的處理好椎間盤連三節突出。

院長楊椒喬表示，除了讓阿嬤很快減輕疼痛之外，且因使用脊椎內視鏡術式，能保留病患極大部分原有生理組織，在術後能快速恢復正常生活，治療效果很有感。也避免傳統開放式手術，對生理組織傷害多，出血量多，復原慢，感染風險高，在術後無法立即改善原先長期又痛、又麻的窘況。