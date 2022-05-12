糖尿病服3藥12年血糖仍失控 她才驚覺早該打胰島素

71歲的陳太太得糖尿病已經12年，過去幾年用了三種口服藥，糖化血色素都無法達標，常常衝破8.5％，醫療人員常常勸她用胰島素，她都不願意，後來發現視網膜病變，開始加上胰島素注射，經過三個月，糖化血色素顯著降低，口服藥也可減量，讓她忍不住說「早知如此、何必當初！」

糖尿病關懷基金會董事長，振興醫院新陳代謝科暨營養治療科主任蔡世澤表示，台灣估計有220萬以上的人得到糖尿病，98%是第二型，是十大死因第五位，十大死因當中至少有4個疾病與糖尿病相關。英國大型研究發現，糖化血色素降低1％，可以降低12%中風機率、14%心臟衰竭機率、19%白內障機率、37%小血管病變機率、43%末肢截肢或致命周邊血管疾病機率。

糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部代謝內分泌科臨床教授李弘元表示，健保規定，第二型糖尿病病人若已用三種降血糖口服藥，仍無法理想控制血糖時，宜考慮給予胰島素治療。國外文獻指引也是這樣建議，因為用三種藥還無法達標，就定義為「口服藥治療失效」。

三種藥都無法控糖是不得不啟用胰島素，但若能更早啟用，效果更佳。蔡世澤表示，國外研究報告顯示，糖化血色素還沒有超標太多，例如8％時就啟用胰島素，血糖達標機會較高，但若等到糖化血色素高達11％才啟用，就不容易達標了。台灣糖友糖化血色素達標到7％以下的比率僅一成，遠低於其他亞洲鄰近國家，就是因為啟用胰島素的時機太遲了。

李弘元表示，一項針對302名30歲以上糖尿病患的調查報告顯示，超過五成病人都曾聽過醫師或衛教護理師勸說要打針，但不願意接受。不願意接受胰島素的原因第一名是寄望其他治療方法例如吃藥，第二名是擔心不方便，第三名是擔心引起其他併發症例如洗腎。

李弘元說，現在胰島素都是筆型注射針，針頭又短又細，打針比測血糖還更不痛。坊間謠言說真打著打著就會洗腎，那是因為很多藥物選擇有限、只能選擇打胰島素的人都是腎功能較差的，其實「胰島素對腎臟沒有危害，反而可以保護腎臟免於糖尿病併發症威脅。」

李弘元說，糖友胰臟分泌胰島素的功能，每年都在減少4到5%，若遲遲不願用胰島素，胰島細胞無法休息、過勞，血糖會失控變高，各種併發症罹患率也升高。近蔡世澤強調，愈早穩定血糖，愈能減少胰島細胞過度刺激與耗損，可以保護胰島細胞休息，保護其功能。