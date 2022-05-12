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退化性關節炎痛到膝蓋無法踩地 醫用這治療讓他康復

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心主任林志隆表示，使用自體高濃度血液單核球細胞治療，是透過取出自己血液，經過2.5小時的細胞純化以及製備過程，取出高濃度細胞萃取液後注射到患部。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心主任林志隆表示，使用自體高濃度血液單核球細胞治療，是透過取出自己血液，經過2.5小時的細胞純化以及製備過程，取出高濃度細胞萃取液後注射到患部。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名八旬老翁身體硬朗，經常出門跳早舞或跟山友爬山，但去年開始發覺右膝卡卡、酸痛，甚至不良於行，雖嘗試注射類固醇、吃消炎藥，症狀仍未改善。醫師建議採用「高濃度血液單核球細胞治療(PCP)」，3個月後終於擺脫疼痛，還能開車出門、繼續爬山，享受樂活人生。

患者表示，痛的時候膝蓋無法伸直踩地，求診後診斷為退化性關節炎，嘗試過服用藥物、注射類固醇及玻尿酸都不見改善，加上考量年紀大不想冒險開刀，每當看到山友的歡樂照片，都讓他心情更顯低落。

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心主任林志隆表示，退化性關節炎是由於關節內的軟骨磨損退化，導致周邊骨不正常的增生以及關節腔變窄，患者在活動時會感到關節腫脹，同時伴隨出現痠軟無力、疼痛、僵硬，不僅上下樓梯困難，甚至連平地行走也會出現障礙，讓不少長輩們飽受煎熬。

他說，一般罹患退化性關節炎患者會採取復健、藥物，或注射玻尿酸、類固醇、自體血小板增生療法等治療，嚴重者得開刀置換人工關節，但類似這類年紀大，手術風險高，加上本身不希望動刀的患者為數眾多，因此醫病溝通後，決定採用高濃度血液單核球細胞治療，且當天注射後即可返家。

林志隆說，使用自體高濃度血液單核球細胞治療，是透過取出自己血液，經過2.5小時的細胞純化以及製備過程，取出高濃度細胞萃取液後注射到患部，與傳統透過抽取自體血液離心作法相較，PCP的自體單核細胞，具有抗發炎效果，能夠促進軟骨分化以及膠原蛋白的生成等優點，更加有效修復受損的關節腔。

目前此治療技術已取得澳洲國家專利，並通過多中心人體臨床試驗，具有台灣、美國、日本、歐盟等細胞分離應用之政府許可，可應用於臨床治療。

林志隆說，這項治療技術因使用自體血液，具有避免過敏排斥反應、治療快速、有效減輕疼痛等優點，患者在短時間內能夠恢復日常生活，患者首次療程過3天之後，自覺膝蓋腫脹程度消退，疼痛感覺也消失，能夠恢復正常行走，約3個月後，膝蓋恢復9成狀態，走路也顯得靈活輕快，能夠開車出門。

林志隆提醒，預防退化性關節炎主要還是得從減少關節過度負擔做起，包括控制體重、避免久站久坐，當爬山或負重時，則要注意膝關節保護，可使用拐杖及護膝，平時也要適度運動訓練肌力，一旦發生膝蓋運動傷害時，務必冰敷熱敷、休息，安排復健，以免症狀惡化，影響生活品質。

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