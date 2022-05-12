無照保母問題多 籲修法禁再橫行

懲處太輕微，令無照保母橫行霸道！民進黨立法委員吳玉琴12日指出，居家托育的保母若違反相關規定的懲處均較輕微，導致保母虐兒事件層出不窮。靖娟兒童文教基金會執行長林月琴呼籲，政府應修訂相關法律，加重無照保母的裁罰並立即停止其托育行為，並明定相關事件的通報與調查流程。

無照保母常虐兒

民進黨立委莊競程、吳玉琴與靖娟兒童文教基金會聯合舉辦記者會，控訴目前居家托育服務品質不佳，保母托育爭議鬧上媒體的案件5年內共105起，但政府公布的裁處案件卻8年來僅45件，顯見政府管理力度根本不夠，吳玉琴痛心疾呼，「小朋友根本沒有能力來對抗這些惡質的保母」。

而針對無照保母的狀況，林月琴指出，政府根本無法掌握現在無照保母的數據與狀況，基金會只能從社群平台的推估，判斷約10個保母中有就有6.5個無照保母。她指出，社家署針對無照保母，僅懲處「罰緩6千元並限期改善」，但在這期間，無照保母仍可收托幼兒，處罰「根本是不痛不癢」。

十個保母中有6.5個無照

托育糾紛的個案C小姐現身表示，當時是在保母社團找到保母，但托育過程中發現小孩眼神渙散，一直叫不醒，詢問保母僅回應「今天一直在玩」，但狀況持續沒有好轉，才去醫院做檢查，才驚覺兒童體內有殘留安眠藥的狀況，坦言「之後不會再請居家托育的相關服務，真的有點怕到了」。

台灣兒科醫學會秘書長彭純芝表示，讓孩童服用安眠藥後，會出現異常安靜、嗜睡與食慾不佳等狀況，狀況嚴重者會導致呼吸抑制或心肺衰竭，恐造成孩童的生命危險。她建議，家長們在托育過程中，如果有發現類似症狀，應立即帶小孩送醫檢查。

修法禁止無照

林月琴指出，目前有照保母約有2.6萬人，實際收托兒童約4萬多人。看似托育量能足夠，但有照保母不見得會進行收托，且無照保母能減少行政成本，導致家長寧願雇用無照保母。一個無照保母收15個小孩，嚴重影響托育品質，最後出現孩童意外事故，卻只裁罰20萬，疾呼「難道都要等到出事，才能發現這些事情」。

她提出三大呼籲：一、「健全法令與認定標準」，修訂相關法律，禁止無照保母的宣傳、加重無照保母的裁罰並立即停止其托育行為；二「公開通報數據與裁罰紀錄」，主管機關應明確掌握不當對待的通報數據；三、「訂定不當對待的調查流程與裁罰基準」，組成調查或認定委員會，明定通報時間與調查流程。





民進黨立委、也是新手奶爸莊競程12日痛心感嘆，台中個案小小年紀，卻受到這樣的虐待。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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