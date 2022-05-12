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確診Omicron靠這方式緩解疼痛 營養師直說「母湯」

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
營養師黃淑敏（右）提醒新冠確診者避免吃冰淇淋、布丁等甜食，以免喉嚨發炎更嚴重。圖／南投醫院提供
營養師黃淑敏（右）提醒新冠確診者避免吃冰淇淋、布丁等甜食，以免喉嚨發炎更嚴重。圖／南投醫院提供

台灣新冠肺炎單日確診突破5萬人，有患者因喉嚨疼痛吃冰淇淋或布丁來緩解不適，南投醫院營養師黃淑敏說，若是咳嗽嚴重者，應避免吃太多甜食，因為甜食會造成口乾，反而更容易引起咳嗽。

南投醫院表示，大部分新冠感染者無明顯症狀或症狀輕微，隔離期間多休息即可自行康復。但部分確診Omicron患者可能會出現鼻塞、咳嗽、流鼻水等症狀，部分患者表示喉嚨疼痛難耐，甚至痛到無法進食。

黃淑敏說，除了止咳化痰及止痛藥物外，足夠的營養補充可以提升免疫，讓疾病恢復較快。飲食可多選擇清涼且軟質的食物。軟質食物可依照全榖雜糧、魚肉蛋肉類、蔬菜類、水果、油脂與堅果種子類、乳品類等六大類食物，並將食物煮軟，待稍微涼了之後再食用，以避免過燙刺激喉嚨。

除了均衡飲食，還可以挑選富含維生素B、A及C的食物幫助傷口癒合及提升免疫。維生素B群含量較多的食物有全榖雜糧、豬肝、牛奶、雞蛋、魚類。維生素A含量較多的食物有肝臟、蛋黃、奶類、胡蘿蔔、深綠色蔬菜。維生素C則多存在蔬菜及水果中如芭樂、奇異果、深綠色蔬菜中。

黃淑敏說，足夠的營養補充絕對是重要的。蛋白質要吃得夠，維生素要補充完整，多休息，多補充水分，增加身體抵抗力，降低病毒對身體的威脅。

她建議，確診者可以適量喝些綠茶，綠茶中的兒茶素有抗菌功效。若是兒童，也可以給冰涼的牛奶幫助喉嚨的不適。

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