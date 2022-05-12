梅雨滯留鋒周末威脅全台、防短延時強降雨 今晚將有感

梅雨滯留鋒周末將威脅台灣，氣象局說，最大降雨發生在周六、周日，全台灣都會降雨，尤其西半部和東北部地區降雨特別明顯。不過從今明兩天鋒面接近的過程當中，各地就已經會有短暫陣雨和雷雨的現象。

中央氣象局預報員劉宇其說，今天開始鋒面逐漸接近，各地一開始將有短暫陣雨或雷雨現象。預計這道鋒面周六、周日會影響到台灣，預計西半部、東北部有大雨或豪雨發生的可能，周末的天氣要特別注意。

劉宇其說，對流發展最旺盛的區域目前在華南上空，也是鋒面所在位置，當中有相當多旺盛的雷雨胞發展，預計隨著鋒面逐漸接近台灣，周末台灣附近也會有雷雨胞發展起來，天氣將非常不穩定。

他說，今天鋒面還是在接近的過程當中，水氣逐漸增加，上午降雨集中在綠島、蘭嶼，另外就是在金門、澎湖一帶，受華南雲系影響有些降雨現象。台灣地區目前降雨還不是非常明顯，但預料今天會有短暫陣雨和雷雨發生現象，尤其中午過後在各地山區、宜蘭、花蓮配合午後熱對流，雨勢上會非常明顯。

劉宇其表示，從定量降水預報可知全台灣或多或少會有局部降雨，中午過後在各地山區、宜蘭、花蓮有局部大雨發生可能。另外在澎湖、金門、馬祖等離島，今天雨勢就會比較明顯。

劉宇其說，從今天晚上到明天清晨，從定量降水預報可以看到，水氣更多了，西半部地區降雨變得比較明顯，有短暫雨狀況。中部以北、東部地區今天晚上開始就有局部大雨發生的可能性。

他說，鋒面今天、明天就會非常接近台灣，14日、15日已經來到台灣上空，預計周末將是這波鋒面影響台灣最明顯的時間點，一直到下周一整個鋒面逐漸南下到巴士海峽之後，整個降雨才會由北而南逐漸趨緩的趨勢。不過另外要注意的是，鋒面通過了之後，北邊因有大陸高壓帶來東北風，下周一會轉涼。

他說，特別提醒在鋒面影響台灣的周六、周日，會有比較明顯的對流胞帶來短延時的強降雨，以及雷擊和強陣風現象，這段時間天氣相當不穩定，提醒要留意。到下周一隨著鋒面逐漸南下，降雨逐漸趨緩，但是因為水氣比較多，中南部、東南部還是要留意局部大雨。