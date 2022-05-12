快訊

湯優盃／球后頂尖對決！戴資穎3局大戰惜敗山口茜

同志伴侶收養非親生子女有望！朝野立委積極推動修法

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
同志團體多年來希望政府開放，不論小孩與同婚者有無血源，都可共同收養。圖／婚姻平權大平台提供
同志團體多年來希望政府開放，不論小孩與同婚者有無血源，都可共同收養。圖／婚姻平權大平台提供

同志婚姻合法化後，卻未開放同志配偶收養非親生子女，但單身者卻可合法收養非親生子女，甚至導致同志伴侶「假離婚」、孩子「被單親」怪象，法務部今提出評估報告，點出現行規定問題，例如形成「事實上雙親，法律上單親」、或是被迫在結婚登記及收養子女間做選擇，甚至有同志伴侶希望社工不要提出伴侶評估報告，得以完成單身收養的法律程序，皆影響子女利益。

立法院司法法制委員會今併案審查民進黨立委范雲等20人、時代力量黨團、民眾黨黨團、國民黨立委鄭麗文等17人及無黨籍立委林昶佐等16人分別擬具「司法院釋字第七四八號解釋施行法第二十條條文修正草案」案，盼修法開放同志伴侶收養非親生子女。

法務部次長陳明堂提出報告指出，現行法導致部分同性伴侶選擇先終止關係或不結婚，以完成單身收養程序，放棄身為配偶權利義務，以換取收養兒，收養程序期間可能須經歷數年，等同該期間均要維持法律上單身狀態，被迫在結婚登記及收養子女之間作選擇，影響同性家庭建立穩定關係。

報告指出，若養子女並非「親生子女」，將形成「事實上雙親，法律上單親」現象，僅有一方當事人能為子女簽署法律文件，該當事人不在人世時，他方當事人也無法取得監護人地位，又他方當事人死亡時，該子女也無法取得法定繼承人之身分，不利於未成年子女權益保障。

報告也點出，第一線社工人員有時候會被欲進行收養同志朋友要求，不要提出他們有伴侶的評估報告，以順利完成單身收養程序，但如此會造成評估報告與實際情況不符，不僅無法協助出養子女適應未來生活，影響子女最佳利益，尚涉及違反社工師倫理守則，可能受到懲戒。

民進黨立委林宜瑾質詢時指出，同志伴侶無法收養非親生子女，但單身卻可以，導致許多同志家庭「被單親」，根本是「邏輯死亡」。

民進黨立委范雲則說，單身者可以收養、異性配偶也可以收養非親生子女，導致同志配偶被迫「假離婚」，以單身身份收養子女，現在尚待收養的孩子有569人，同志伴侶收養可提供更多機會選擇。

陳明堂說，同志婚姻三年來，時空環境轉變，民意愈來愈支持同志伴侶收養子女，且世界上目前計有30個國家或地區承認同性婚姻制度，除了厄瓜多外，其餘承認同性婚姻制度之國家或地區，同性婚姻當事人享有異性婚姻相同收養權。

同性婚姻

延伸閱讀

立委提案修同婚專法盼納共同收養 法務部：尊重

花蓮教甄國文師只考英文挨批 教長評「誤解雙語政策」

高苑菲籍生淪血汗學工 校方竟要學生砍半工作時數謊報

高苑科大遭爆外籍生淪粗工 教育部令下學年禁招境外生

相關新聞

梅雨要來了 彭啟明：周六將有顯著閃電對流及強降雨

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天午後留意熱對流的發展，仍有機會有局部午後雷陣雨發生。

對中老年人來說 每晚睡7小時最有利大腦健康

良好且正確的睡眠對身心皆有益處，但睡多久最好？一項涉及 50 萬名受試者的新研究表示，對中老年人來說，每晚睡 7 小時最有利大腦健康。

秒飛紐西蘭、日本台版IG打卡熱點 慢活竹林森林舒泡溪畔原湯

苗栗泰安坐擁無數森林、竹林美景，今晚入住低調奢華的泰安觀止溫泉會館，沐浴山林環伺的露天暖泉中，宛若置身人間仙境。溫泉會館景色如詩如畫，亦富含人文內涵、慢活質樸的氛圍。

在台南不裝冷氣、22年來做實驗不用一滴自來水？直擊成大減碳魔法

淨零大潮下，成大宣示2041年要達到百分百碳中和目標，時程為國內公立大學中最積極。這並非紙上談兵，而是透過務實盤點，將成大豐沛的低碳能量，帶進更多場域。

同志伴侶收養非親生子女有望！朝野立委積極推動修法

同志婚姻合法化後，卻未開放同志配偶收養非親生子女，但單身者卻可合法收養非親生子女，甚至導致同志伴侶「假離婚」、孩子「被單...

梅雨滯留鋒周末威脅全台、防短延時強降雨 今晚將有感

梅雨滯留鋒周末將威脅台灣，氣象局說，最大降雨發生在周六、周日，全台灣都會降雨，尤其西半部和東北部地區降雨特別明顯。不過從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。