同志伴侶收養非親生子女有望！朝野立委積極推動修法

同志婚姻合法化後，卻未開放同志配偶收養非親生子女，但單身者卻可合法收養非親生子女，甚至導致同志伴侶「假離婚」、孩子「被單親」怪象，法務部今提出評估報告，點出現行規定問題，例如形成「事實上雙親，法律上單親」、或是被迫在結婚登記及收養子女間做選擇，甚至有同志伴侶希望社工不要提出伴侶評估報告，得以完成單身收養的法律程序，皆影響子女利益。

立法院司法法制委員會今併案審查民進黨立委范雲等20人、時代力量黨團、民眾黨黨團、國民黨立委鄭麗文等17人及無黨籍立委林昶佐等16人分別擬具「司法院釋字第七四八號解釋施行法第二十條條文修正草案」案，盼修法開放同志伴侶收養非親生子女。

法務部次長陳明堂提出報告指出，現行法導致部分同性伴侶選擇先終止關係或不結婚，以完成單身收養程序，放棄身為配偶權利義務，以換取收養兒，收養程序期間可能須經歷數年，等同該期間均要維持法律上單身狀態，被迫在結婚登記及收養子女之間作選擇，影響同性家庭建立穩定關係。

報告指出，若養子女並非「親生子女」，將形成「事實上雙親，法律上單親」現象，僅有一方當事人能為子女簽署法律文件，該當事人不在人世時，他方當事人也無法取得監護人地位，又他方當事人死亡時，該子女也無法取得法定繼承人之身分，不利於未成年子女權益保障。

報告也點出，第一線社工人員有時候會被欲進行收養同志朋友要求，不要提出他們有伴侶的評估報告，以順利完成單身收養程序，但如此會造成評估報告與實際情況不符，不僅無法協助出養子女適應未來生活，影響子女最佳利益，尚涉及違反社工師倫理守則，可能受到懲戒。

民進黨立委林宜瑾質詢時指出，同志伴侶無法收養非親生子女，但單身卻可以，導致許多同志家庭「被單親」，根本是「邏輯死亡」。

民進黨立委范雲則說，單身者可以收養、異性配偶也可以收養非親生子女，導致同志配偶被迫「假離婚」，以單身身份收養子女，現在尚待收養的孩子有569人，同志伴侶收養可提供更多機會選擇。

陳明堂說，同志婚姻三年來，時空環境轉變，民意愈來愈支持同志伴侶收養子女，且世界上目前計有30個國家或地區承認同性婚姻制度，除了厄瓜多外，其餘承認同性婚姻制度之國家或地區，同性婚姻當事人享有異性婚姻相同收養權。