獨／疫情升溫外食消費力大減 蔬果影響大 肉品宅經濟夯

國內內疫情升溫，單日確診人數突破5萬人，全台有超過2000所學校停課，因為在家上課上班、減少外食，宅經濟再起，各類冷凍食品業績增加三成；農業界表示，因為在家防疫，買氣下降，蔬果消費力大減三到四成；肉品部分，餐廳內用減少，但宅配略增，賣最好的，還是屬於調理即食包。

根據北農今天批發交易速報顯示，蔬菜交易量為1235公噸公噸，蔬菜每公斤平均批發價格24.3元，疫情前，正常5月的蔬菜交易量約在1500至1800公噸，受疫情影像交易量銳減；北農分析，北農場內進貨量減少，市況受外市下雨銷售不暢，因疫情嚴竣多處市場休息消毒，產地下雨到貨量減少，進場承銷人明顯減少購買需求趨減，買氣低迷。

農委會昨在立法院宣傳蔬果價格穩定，上周進行快篩陰才可進入一市拍賣政策，5月2日到5月8日蔬菜平均交易價格31.8 元，較前一周上漲4.4元，隨著疫情升溫，短短一周，量價大幅下滑。

北部某食材供應商表示，推估整體蔬果消費力大減40%，因公司主要的客戶是學校，學校確診人數多、停課在家者也多，但公司的營運成本沒有下降，他舉例，原本學校2000人，現在僅有1200人上課，但備餐、人力、送菜司機成本都沒有少，因此營收現在也大減四成。

他表示，蔬果產地供給不變，但需求降低，批發市場拍賣價格在低檔，「這不是很正常的事嗎？」，學校都不供餐了，就算在家裡吃，也會選擇冷凍食品，包括各類冷凍即食包、水餃、湯品、調理包等等，最不會買的就是蔬果；台灣整體外實占93%，內食僅7%（包含學校午餐），他供應食材，但現在外面餐廳生意僅剩下兩三成，「蔬果怎麼會好？ 」

台灣肉牛產業發展協會理事長張志名自己經營牧場也有餐廳，他表示，疫情升溫，消費者大多在家防疫，餐廳生意剩下五六成，但因為政府並沒有禁止內用，因此不如去年對餐影業殺傷力這麼大。

張志名說，而宅配肉品業績相對增加約兩成，至於去年因應宅經濟開發的冷凍牛肉麵調理包，消費者接受度高，業績一直都不錯；整體而言，肉品因為國外進口肉價格高、運輸不順、塞港等問題進口受阻，國產業者相對有了反向的幫助；蔬果保存效期影響較大，肉品保存可冷凍，傷害相對較小。

台中養雞協會理事長陳佑澈表示，近期因為防疫，消費力確實減弱，對畜牧業者來說，飼料等原物料大漲，即使白肉雞價格也相對拉高，但消費下降，業界感受有價無市。