牛流行熱3年1次 夏季好發期打疫苗穩定乳源

梅雨季節來臨，潮濕高溫氣候引發糠蚊大量孳生常會造成牛流行熱傳播，平均3年發作1次，感染牛隻會出現呼吸困難等症狀，嚴重者會因此窒息死亡，泌乳牛感染後常因發熱造成產乳量銳減或停止泌乳、流產等經濟損失。新北市動保處今年採購牛流行熱疫苗輔導酪農施打，以穩定國內乳品來源。

新北牛場現有飼養近2000頭牛隻，動保處近期配發酪農提供牛流行熱疫苗，也輔導各牛場持續滅蚊與環境消毒，減少吸血昆蟲數量，降低牛流行熱發生機率，為民眾食安把關。

牛流行熱又稱為牛流行性感冒、3日熱或是僵硬病，在台灣主要藉由糠蚊傳播的疾病，每年梅雨季節過後糠蚊大量孳生常會造成流行。

感染牛隻會出現呼吸困難、流涎、流淚等症狀，嚴重者會因肺氣腫導致窒息而死亡，有時會併發消化道及四肢關節的異常，病牛因四肢關節浮腫及疼痛而跛行或無法站立；發病初期畜主常誤以為牛隻只是普通感冒而不以為意，但最後會導致牛隻死亡；泌乳牛感染後常因發熱造成產乳量銳減或停止泌乳、流產等經濟損失。

新北市各牛場每年4月至11月間進行牛流行熱疫苗補強，1年至少打2次，維持牛隻抵抗力減少發病機會。動保處今年採購牛流行熱及傳染性鼻氣管炎不活化混合疫苗，可同時預防兩種疾病；動保處公職獸醫逐一輔導酪農施打，也會全面提供轄內牛場誘蟲器，輔導農戶清理溝渠以防止病媒蚊孳生。

林口區酪農戶王承富表示，台灣牛流行熱平均每3年就會爆發流行1次，除使用動保處提供捕蠅蚊紙與滅蚊蟲藥劑，每週定期環境清潔外，亦會留意積水容器與水窪。

動保處提醒，現在正值蚊蟲好發季節，一有疑似疫情通報，由動物防疫人員即時送檢確診病因以對症治療，牛流行熱確診隔離對症照護，可以大幅降低牛隻死亡。防疫重點在於每隻牛都要落實疫苗免疫計畫，以及環境病媒蚊管理，及加強場內外環境清潔消毒。