快訊

湯優盃／球后頂尖對決！戴資穎3局大戰惜敗山口茜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牛流行熱3年1次 夏季好發期打疫苗穩定乳源

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
動保處協助酪農掛設捕蚊燈減少病毒傳播機率。圖／新北市動保處提供
動保處協助酪農掛設捕蚊燈減少病毒傳播機率。圖／新北市動保處提供

梅雨季節來臨，潮濕高溫氣候引發糠蚊大量孳生常會造成牛流行熱傳播，平均3年發作1次，感染牛隻會出現呼吸困難等症狀，嚴重者會因此窒息死亡，泌乳牛感染後常因發熱造成產乳量銳減或停止泌乳、流產等經濟損失。新北市動保處今年採購牛流行熱疫苗輔導酪農施打，以穩定國內乳品來源。

新北牛場現有飼養近2000頭牛隻，動保處近期配發酪農提供牛流行熱疫苗，也輔導各牛場持續滅蚊與環境消毒，減少吸血昆蟲數量，降低牛流行熱發生機率，為民眾食安把關。

牛流行熱又稱為牛流行性感冒、3日熱或是僵硬病，在台灣主要藉由糠蚊傳播的疾病，每年梅雨季節過後糠蚊大量孳生常會造成流行。

感染牛隻會出現呼吸困難、流涎、流淚等症狀，嚴重者會因肺氣腫導致窒息而死亡，有時會併發消化道及四肢關節的異常，病牛因四肢關節浮腫及疼痛而跛行或無法站立；發病初期畜主常誤以為牛隻只是普通感冒而不以為意，但最後會導致牛隻死亡；泌乳牛感染後常因發熱造成產乳量銳減或停止泌乳、流產等經濟損失。

新北市各牛場每年4月至11月間進行牛流行熱疫苗補強，1年至少打2次，維持牛隻抵抗力減少發病機會。動保處今年採購牛流行熱及傳染性鼻氣管炎不活化混合疫苗，可同時預防兩種疾病；動保處公職獸醫逐一輔導酪農施打，也會全面提供轄內牛場誘蟲器，輔導農戶清理溝渠以防止病媒蚊孳生。

林口區酪農戶王承富表示，台灣牛流行熱平均每3年就會爆發流行1次，除使用動保處提供捕蠅蚊紙與滅蚊蟲藥劑，每週定期環境清潔外，亦會留意積水容器與水窪。

動保處提醒，現在正值蚊蟲好發季節，一有疑似疫情通報，由動物防疫人員即時送檢確診病因以對症治療，牛流行熱確診隔離對症照護，可以大幅降低牛隻死亡。防疫重點在於每隻牛都要落實疫苗免疫計畫，以及環境病媒蚊管理，及加強場內外環境清潔消毒。

動保處表示，牛流行熱防治主要為按免疫週期執行疫苗免疫，提供牛隻抗體保護力，同時落實病媒防治及環境衛生管理，降低環境病媒數量及其傳播機率，並配合每週3全國畜牧場同步消毒日，降低疾病發生機率及損失。如發現牛隻有相關疫病應儘速通報，動保處會立即派員調查及輔導防疫工作，協助農民維護畜牧產業安全。

動保處每年採血監控牛流行熱抗體效價。圖／新北市動保處提供
動保處每年採血監控牛流行熱抗體效價。圖／新北市動保處提供

延伸閱讀

這家新冠疫苗製造商上季首度有獲利 但仍不及市場預期

獨／8點檔女星打3劑莫德納曝驚人後遺症：痛到睡不著！

民怨排隊買快篩遭網友酸 台中市：追加200萬劑下周供貨

中市新田步道流浪犬攻擊事件頻傳 動保處設誘捕籠防治

相關新聞

梅雨要來了 彭啟明：周六將有顯著閃電對流及強降雨

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天午後留意熱對流的發展，仍有機會有局部午後雷陣雨發生。

對中老年人來說 每晚睡7小時最有利大腦健康

良好且正確的睡眠對身心皆有益處，但睡多久最好？一項涉及 50 萬名受試者的新研究表示，對中老年人來說，每晚睡 7 小時最有利大腦健康。

秒飛紐西蘭、日本台版IG打卡熱點 慢活竹林森林舒泡溪畔原湯

苗栗泰安坐擁無數森林、竹林美景，今晚入住低調奢華的泰安觀止溫泉會館，沐浴山林環伺的露天暖泉中，宛若置身人間仙境。溫泉會館景色如詩如畫，亦富含人文內涵、慢活質樸的氛圍。

在台南不裝冷氣、22年來做實驗不用一滴自來水？直擊成大減碳魔法

淨零大潮下，成大宣示2041年要達到百分百碳中和目標，時程為國內公立大學中最積極。這並非紙上談兵，而是透過務實盤點，將成大豐沛的低碳能量，帶進更多場域。

同志伴侶收養非親生子女有望！朝野立委積極推動修法

同志婚姻合法化後，卻未開放同志配偶收養非親生子女，但單身者卻可合法收養非親生子女，甚至導致同志伴侶「假離婚」、孩子「被單...

梅雨滯留鋒周末威脅全台、防短延時強降雨 今晚將有感

梅雨滯留鋒周末將威脅台灣，氣象局說，最大降雨發生在周六、周日，全台灣都會降雨，尤其西半部和東北部地區降雨特別明顯。不過從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。