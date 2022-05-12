首張黑洞影像後 中研院今晚將發布銀河系中心重大發現

中央研究院參與的事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope，EHT）計畫，繼2019年4月10日發布史上首張超大質量黑洞照片（M87），台灣時間今晚間8點30分將再度召開跨國同步記者會，發布銀河系中心重大科學發現。

事件視界望遠鏡以獲取黑洞影像為首要目標，由8座散落全球各地的電波望遠鏡所組成，形成了與地球一樣大的虛擬陣列式望遠鏡，主要觀測標的為位於銀河系中央，距離地球約26000光年的超大質量黑洞人馬座A*及M87星系中央的超大質量黑洞。

2019年公布的黑洞影像是位於M87星系中心的黑洞，與地球相距5500萬光年，質量為太陽的65億倍，這也是史上第一張超大質量的黑洞影像。

今晚記者會，將有中研院、美國國家科學基金會（華盛頓特區）、歐南天文台（慕尼黑）、ALMA天文台（聖地牙哥）、日本國立天文台（東京）、墨西哥科技委員會（墨西哥市）、上海天文台7地同步直播，台灣場由中研院長廖俊智主持，並由參與EHT計畫的中研院院士賀曾樸、中研院天文及天文物理研究所博士郭駿毅、台灣師範大學助理教授卜宏毅進行簡報。

記者會直播可見中研院臉書粉絲專頁或中研院YouTube頻道 https://www.youtube.com/channel/UCPk594oZYMU4Eak7By5wHyQ