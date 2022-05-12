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獨／內政部次長花敬群快篩陽性 今向內政委員會告假

因居隔致台鐵工會協商延期 王國材指示台鐵需加強溝通

聯合報 / 記者盧逸峰／台北即時報導
交通部長王國材（右）原訂明日親自主持與台鐵工會的公開協商，卻因居家隔離而宣布會議延期。本報資料照片
交通部長王國材（右）原訂明日親自主持與台鐵工會的公開協商，卻因居家隔離而宣布會議延期。本報資料照片

交通部長王國材昨日因家人快篩陽性而緊急取消近期行程，包括原定明天舉行與台鐵工會的公開協商會議也將延期舉辦。交通部今日上午表示，王國材同住家人今天早上的PCR結果呈陽性確診，他也被列為密切接觸者須居家隔離，本周公開行程均取消。

據交通部轉述，王國材目前身體狀況良好，至於外界關心的與台鐵工會協商一事，王國材昨天與台鐵主管召開視訊會議，已指示台鐵需加強溝通，更積極與工會達成共識。

另據了解，王國材昨上午曾致電工會聽取訴求，而工會則重申台鐵公司化一定要以安全為最優先考量，並表達員工所關心的權益、台鐵土地處理方式等問題，王國材則盼在解隔後能盡速召開協商會議，但目前尚未確定將延到何時。

工會也說，會持續關注朝野協商結果，若最後公司化草案未符工會期待，將照常發動端午節、中秋節、雙十節及年底九合一選舉投票日「依法休假」。

台鐵公司化 王國材

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