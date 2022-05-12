無中長期目標 溫管法草案2050淨零條文無共識待協商

立法院社環、經濟等六個委員會今天繼續聯席審查溫室氣體減量及管理法修法草案，第四條2050年淨零排放條文未取得共識，不少立委要求納入2030、2040年等各年度目標，也有立委認為只要加入「逐年限縮溫室氣體排放」即可，審查未達共識，條文保留。

昨天僅審查前三條，第一條立法原則確定從「環境正義」擴大到「世代正義、環境正義、公正轉型」，第二、三條機關權責及名詞解釋都保留，今天將持續審查剩下的條文。

院版草案第四條明訂2050年達成淨零排放目標，是我國首度將淨零排放入法，為重要宣示性條文，立委吳怡玎提案新增2030年減排75%、2040年減排40%；民眾黨團提案2040年減排50%，並限制2040年禁售燃油機車、全面禁用一次性塑膠製品等；立委林淑芬版本則新增「逐年限縮溫室氣體排放量」。

環保署環管處長蔡玲儀表示，院版草案第10條已明訂未來要達成國家長期減量目標，並以五年為一期，委員版本明列的2030、2040年等目標就已被囊括。

立委陳椒華說，院版條文只有2050年前達到淨零排放，「這樣的目標等於是空的」，為了具體落實減量，時代力量也建議2040年要訂定減量50%的目標。

林淑芬表示，草案納入「逐年限縮」可以增加法律強度，但沒有設定一定要減量多少，不會造成行政部門困擾，政策有彈性、但不會落人口實，否則若都沒訂定中長期目標，只有五年一期，會被外界認為將問題丟給後代。

召委賴惠員原本裁示環保署依據林淑芬版本與委員協商，納入「逐年限縮溫室氣體排放量」文字，但立委林維洲表示不同意以單一委員版本協商，最後條文保留。