今續審溫管法草案 環團籲設氣候會報、長期課徵碳稅

立法院社環、經濟等六個委員會今天繼續聯席審查溫室氣體減量及管理法修法草案，修法高達20部草案版本，環團今天聯名呼籲，將機關權責入法、設立行政院氣候會報、短期碳費長期碳稅，且應趕在本會期修法完成。

昨天僅審查前三條，但第一條立法原則確定從「環境正義」擴大到「世代正義、環境正義、公正轉型」，第二、三條機關權責及名詞解釋都保留，今天將持續審查。

綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、台灣環境規劃協會、主婦聯盟基金會、地球公民基金會、環境正義基金會發出新聞稿表示，肯定立法原則增訂世代正義、公正轉型、環境正義，但昨天有多位原住民委員提到修法未納入原住民族參與，顯示修法過程未充分納入利害關係人參與討論。

聲明表示，長久以來不斷呼籲部會權責應明訂入法，以避免過去溫管法架構下各部會互踢皮球的灰色地帶狀況，可惜環保署仍堅持將機關權責列在說明欄，對此感到相當遺憾，也呼籲在黨團協商時，各黨代表可堅定將機關權責明定入法。

聲明表示，氣候淨零轉型下，要能以部部都是氣候部的規模進行治理，因此應拉高氣候治理的層級，於行政院下設立「氣候變遷會報」的機制，協調各部會權責分配、核定氣候治理行動策略，並能具體分配氣候行動預算。

針對碳費，聲明說，若要提高企業減碳誘因，就應設定足夠高的碳費費率，讓企業願意積極減碳，碳費優惠費率恐讓企業規避應有的減碳責任；即便碳費先行上路是為了趕上歐盟碳關稅時程，考量到碳費受限於特別公課的限制，政府應明確「碳稅」規畫的時程，財政部表面上接受綠色稅制擬定為其權責，卻不斷以「相關意見研擬中」來虛應數個立委針對具體碳稅時程的詢答。

聲明呼籲，今年是完成修法的最好時機，也期待各黨立委可以在委員會審查時盡量達成共識，於這個會期完成修法，目前修法時程的延宕主要肇因於行政院版本遲遲未能提出，其次環保署在某些條文如機關權責上，始終不願意採納各界建議，這恐怕才是拖累修法進程的原因。