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心好累要充電！網友最想躺平的15大時刻 你中了哪幾項？

DailyView網路溫度計 / 綜合報導
圖／DailyView網路溫度計
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什麼時候你會只想躺平？

覺得心好累、全身疲憊，只想躺平休息嗎？你不是唯一一個這麼想的人，床就像磁鐵，尤其在某些時刻，它對我們的吸引力更加強烈，包括寒風刺骨的冬天、濕冷的下雨天、即將開工的星期一等，這些時刻我們只想與溫暖又柔軟的被窩緊緊相連。

要知道躺平不廢，更不是罪，停下腳步，讓身心充電，才能有繼續向前的動力，今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》一起來看網友最想躺平的15大時刻是什麼吧？

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躺平15大時刻

No.10 生理期經痛來報到

「經痛不是病，痛起來卻要人命！」生理期的不舒服想必女孩們都深有體會，尤其經痛嚴重起來就像肚子被爆擊，只能躺著休息。

不過，雖然難受，還是要適時地動一下，促進血液循環比較好喔，也可以熱敷、做些伸展動作舒緩不適。

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No.9 打疫苗副作用發作

疫苗副作用帶來的強烈不適感經歷過的人一定懂，除了注射部位痠痛，手臂抬不起來外，更是頭痛欲裂，直接無法下床。

就有人形容疫苗的副作用像是被卡車輾過，全身都痛，建議打疫苗那天不要再排其他行程，打完直接回家休息。

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No.8 大掃除、做完家事

過年的大掃除絕對是個大工程，從整理出所有閒置的物品，到卡關超久的斷捨離環節，再到打掃、清潔，一趟下來讓你直接累癱。

雖然打掃的過程並不輕鬆，但看到家裡變得窗明几淨、一 塵不染，心中的垃圾也跟著被清掉了呢！

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NO.7 天氣冷到出不了被窩

要在寒冷的天氣離開溫暖的被窩簡直比登天還難，一掀開被子，撲面而來的冷空氣直接凍結全身的血液，讓你只想逃回被子的懷抱。

就有網友表示，一旦溫度變成10幾度就會變得懶懶的，讓人失去動力，只想在暖活的床上躺著不動，在冬天時要離開床超級痛苦，要經過一番天人交戰才能離開床，佩服那些即使在冬天也能毫不猶豫，睡醒立刻下床的人。

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NO.６ 熬夜發現天亮時

正所謂「熬夜一時爽，隔天火葬場」，睡眠不足的後果就是隔天頭腦昏沉、精神萎靡，全身的細胞都在叫囂「我要休息」。

因為想在下班後擁有一段屬於自己的時光，不少人會犧牲睡眠時間追劇、滑手機，陷入「報復性熬夜」的惡性循環，建議可以建立新的睡前儀式，睡前半小時關掉所有電子產品，強迫自己早點睡覺，畢竟當睡眠小偷的代價可是你珍貴的肝啊！

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NO.５ 生病、身體不適

生病或身體不舒服時，不只心理上想躺平，生理上也「被迫躺平」，就算拖著虛弱的身體下床，你也寸步難行。

生病可說是身體對我們無聲的抗議，這時應該讓自己好好休息，千萬不要強撐著繼續操勞，畢竟休息是為了走更長遠的路！

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NO.４ 收假Blue Monday

相信大家都有「週一症候群」吧！捨不得假期結束，想念週末睡到自然醒，賴在床上滑手機的悠閒時光。

即使放了3天、4天的連假，甚至是長達２個月的暑假，依然有種一下就過完的感覺，果然放假就是永遠不嫌多啊！

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NO.３ 辛苦加班結束後

忙碌了一天，終於結束辛苦的工作，這時恨不得有任意門直接到家，想必是所有社畜的心聲吧！

一回到家便電力耗盡，累倒在沙發上什麼事都不想做，不要過於苛責這樣的自己，為了明天更有幹勁，就讓自己好好充電吧！

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NO.2 照顧小孩體力透支

覺得上班很累嗎？有網友表示，「帶小孩才是全世界最辛苦的工作」，照顧寶寶、兒童需要耗費的心力極大，孩子們總是精力旺盛，需要照顧者長時間的陪伴。

另外，照顧者還要隨時注意他們的情況，費神又費力，不過即使疲憊不堪，孩子仍是父母甜蜜的負擔，家長們真是辛苦了！

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NO.1 早上昏沉剛起床

大家有沒有覺得，床有一種魔力，每天早上，都會被它困住，即使鬧鐘響了，也會按掉繼續躺著，心情就像周杰倫的那句歌詞「再給我兩分鐘」一樣，能賴多久是多久。

拖到不能再拖了，才會昏沉下床洗漱，即使離開了床，也要努力抵抗重回床上的誘惑，洗完臉後才會清醒，振奮精神後開啟奮鬥的一天。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年04月22日至2022年04月21日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『想躺平的時刻』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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