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8旬阿嬤長骨刺 採內視鏡治療僅留3個1元硬幣大傷口

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
81歲阿嬤椎間盤3處突出，痛不欲生。記者王昭月／攝影
81歲阿嬤椎間盤3處突出，痛不欲生。記者王昭月／攝影

一名有「三高」慢性疾病的81歲阿嬤，近來腰痛、屁股痛，坐立難安、行走困難，坐輪椅就醫發現，脊椎有3處椎間盤突出，俗稱長骨刺，醫師考量她年事已高，採脊椎內視鏡替她治療，身上僅留3個1元硬幣般大的小傷口，復原快速。

收治這名阿嬤的「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬說，患者到院時有嚴重的腰痛，痛感射痛延伸到右髖關節，右大腿到右小腿出現麻木，無法下蹲，活動受限。

阿嬤主訴，起初是感覺左膝關節痠痛且有壓痛，腰部也是，後來漸漸出現放射性痛感，右下肢也開始麻木無力，先前去過診所打止痛藥也吃止痛藥，仍是痛到坐立難安。

楊椒喬說，阿嬤經檢查，脊椎第3節至第4節、第4節至第5節及第5節至薦椎第1節共有3處椎間盤突出壓迫到神經，因此引起嚴重的神經症狀。考量她有三高疾病，年紀也大，建議採出血量少，能減低手術與感染風險的「脊椎內視鏡神經減壓術」治療，手術時間約2小時，身上僅3個小傷口。

楊椒喬說，過去傳統開放式手 ，會傷害比較多的生理組織，出血量多，復原慢，感染風險高，脊椎內視鏡術式則能保留病患極大部分原有生理組織，術後快速恢復，相對適合銀齡族。

81歲阿嬤椎間盤3處突出，痛不欲生，採脊椎內視鏡手術治療，身上僅留三個一元硬幣般大的小傷口。記者王昭月／翻攝
81歲阿嬤椎間盤3處突出，痛不欲生，採脊椎內視鏡手術治療，身上僅留三個一元硬幣般大的小傷口。記者王昭月／翻攝

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