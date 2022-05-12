中部以北下午恐雷雨 鄭明典：山區午後對流發展機率高

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天山區午後對流機率高。現在看起來，台灣上空主要是透光的高雲，天氣相對穩定。但是，預報資料顯示，山區午後對流發展機率高。雖然說是午後，其實只是強調太陽加熱的作用，實際上並不一定要等到午後。

中央氣象局發布濃霧特報，今晨金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象局說，今天環境轉偏南風，溫度上升、感受更溫暖，而鋒面前緣的對流接近，越晚降雨會越明顯。

上午大致為降雨的空檔，各地大多為多雲，雖然還是有短暫陣雨的機會，但降雨較短暫、空檔亦較長，而下午水氣越來越多，中部以北降雨機率提高，陣雨或雷雨的情形增加，且在各山區有局部大雨發生的機率。

晚上之後風力亦增強，中部以北及東北部地區亦有局部大雨發生的機率，出門在外注意瞬間降雨、雷擊及強陣風，也建議攜帶雨具。

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫約22至24度，而白天高溫各地為29至31度，中南部還會再更高一些，感受溫暖悶熱。