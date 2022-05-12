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梅雨要來了 彭啟明：周六將有顯著閃電對流及強降雨

聯合報 / 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
周五下半天鋒面前緣將逐步接近台灣，不穩定程度會越高，預計午後開始中部以北將會局部會有顯著雨勢，越晚雨勢會越明顯。本報資料照片
周五下半天鋒面前緣將逐步接近台灣，不穩定程度會越高，預計午後開始中部以北將會局部會有顯著雨勢，越晚雨勢會越明顯。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天午後留意熱對流的發展，仍有機會有局部午後雷陣雨發生。

彭啟明說，周五下半天鋒面前緣將逐步接近台灣，不穩定程度會越高，預計午後開始中部以北將會局部會有顯著雨勢，越晚雨勢會越明顯。

「周六是這波鋒面主要不穩定的結構通過台灣的時間點」，他說，冷暖氣團的交界及西南風帶來暖濕的水氣，這波在預測上是一個非常典型的梅雨鋒面特性，過去一周的預測上都非常穩定，預期從上游的廣東福建到台灣海峽，甚至到台灣上空，都將會有雷雨胞發展，將會有顯著閃電對流、較強風勢及顯著強降雨發生，全台灣都有機會，其中以西半部雨勢最大。離島的金門馬祖澎湖也會有雨勢。

彭啟明說，鋒面也代表冷暖空氣的交界，預期周六日從北到南也將受到較涼空氣的影響，將會降溫，預期北部將降到16-18度間，中南部也或下滑兩三度，感受很強烈，和目前有不小落差。

他表示，這波鋒面將在周日南移到南部到巴士海峽，這段過程天氣仍不穩定，尤其東北風持續影響，涼的感覺很顯著，不過雨勢會比周六緩和一些，全台仍有雨。不穩定預期延續到下周一，各地仍為陰雨天氣。

彭啟明說，目前許多預測上，下周二三鋒面移到巴士海峽，可能暫時有個空檔，天氣轉好，不過下周四五仍有可能鋒面北抬，再度影響台灣，延伸到下周末。這預測的不確定性仍高，變數太多，建議等到周末這波鋒面通過後再來觀察會比較合適。

彭啟明說，梅雨鋒面是東亞很特殊的天氣現象，也是台灣很重要的水資源的來源，更是僅次於颱風的重大天然災害，這也具有不確定性高，突然發展起來強對流胞也可能在睡夢中發生，多數媒體傳達訊息能量有限。也建議提早做好準備，自身防災意識與作為，會影響到受災復原的韌性，切莫只看預測而不行動。

彭啟明 天氣動態

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