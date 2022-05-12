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慎防致災雨勢 吳德榮：明起梅雨滯留鋒影響長達4天
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，對流雲在台灣東南方海上，台灣西側有零散低雲；陸上無明顯降雨；馬祖有濃霧。
吳德榮說，歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天鋒面逐漸接近，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，亦有較大雨勢。北部21至31度，中部21至33度，南部22至34度，東部20至34度。
他表示，明天至下周一首波梅雨季滯留鋒徘徊，明天中部以北、南部山區有局部陣雨或雷雨的機率，周六至下周一範圍擴及全台。應注意防範中、小尺度對流系統所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，及累積的致災性降雨。
吳德榮說，各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，北部微冷，下周日北台高溫降至20度左右，下周日晚至下周一晨、下周一晚及下周二晨北部最低氣溫降至16度左右，亦應注意衣著調適。
他表示，下周二、下周三滯留鋒南移至巴士海峽，各地晴朗穩定，白天氣溫明顯回升。下周四起滯留鋒又逐漸北移，下周五、周六台灣再度受滯留鋒影響，為多雨的天氣。不過，期末的模擬，各國模式並不完全一致、且皆持續調整，需繼續觀察。
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