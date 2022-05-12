別以為打過疫苗就安全，自體免疫力才是健康王道

疫情變化莫測，染疫人數屢創新高，大家發現打了疫苗並無法從此高枕無憂。因為，病毒無孔不入，就算戴了口罩、猛噴酒精、勤洗手，病毒還是無孔不入。追根究柢，提升自體免疫力才是健康王道，臺大微生物免疫學博士孫安迪提醒：「打過疫苗仍需從均衡日常飲食與運動保健，建構健康防護罩。」

打過疫苗後，仍需從均衡日常飲食與運動保健，建構更完善的健康防護罩。 圖／shutterstock

孫安迪博士鑽研免疫學多年，於國際知名醫學期刊《Journal of Oral pathology and medicine》（《口腔病理學及口腔內科學雜誌》）陸續發表三篇相關臨床免疫的論文，證實搭配Levamisole(免疫調節劑)，在治療口腔免疫疾病有很好的成效。尤其人體的運作牽一髮而動全身，見微知著，孫安迪博士指出：「口腔的病變與全身相關徵候群有關達160種以上，口腔黏膜的狀態，更是反映的重要表現。」換言之，身體的狀態，從口腔的健康狀態就可窺見一二。

孫安迪博士鑽研免疫學多年，曾任臺大醫院口腔內科主治醫師多年，指出：「口腔的病變與全身相關徵候群有關達160種以上，口腔黏膜的狀態，更是反映的重要表現。」 攝影／江建泰

提前保養身體，避免40歲跟65歲走下坡為什麼有些人免疫力特別強？有些人三不五時就感冒生病？孫博士指出：「免疫系統跟中樞神經系統、內分泌系統的平衡息息相關，一旦有任一部份失衡，就會出現免疫反應，因此，重點不在於『提升』免疫力，關鍵在於『平衡』，而壓力、作息、飲食、運動等等都跟平衡有關。」

對免疫系統來說，40歲跟65歲是身體逐漸走下坡的兩大關鍵時刻，更需要及早保養，孫博士提醒40歲以後，人體的褪黑激素跟T細胞都下降1/2、能量代謝下降6%、新陳代謝也下降12%、跟抗氧化有關的SoD-Light(超氧化物歧化酸)活性也下降一半，所以會常常感到體力下降、疲倦、抵抗力變弱、老態叢生，能否重新找回平衡，就是健康的關鍵。

科技版安迪湯經得起科學驗證重視科學實證的孫安迪博士進一步以「安迪湯」所選用的「黃耆、枸杞、紅棗、當歸」四味中草藥進行研究，發現除了從東方醫學的觀點分析對促進新陳代謝、維持好精神、青春美麗等作用，研究結果更發現：中草藥所含的多醣體，經消化吸收後，會由巨噬細胞（Macrophage cell）送達全身的免疫器官;巨噬細胞能抗敵還跟T細胞的運作有關。

重視科學實證的孫安迪博士以精選的「黃耆、枸杞、紅棗、當歸」四味中草藥進行研究，發現其中所含多醣體，會由巨噬細胞（Macrophage cell）送達全身免疫器官，對促進新陳代謝、維持好精神等，有很大幫助。 攝影／江建泰

其中，黃耆內含「黃耆多醣」是一種調節劑，可發揮T細胞的調節作用，而紅棗跟黃耆都對SoD-Light活性的提升有助益，SoD跟清除自由基有關；枸杞有多醣體、多肽、生物鹼等物質；當歸除了有「當歸多醣」外，更富含A、E、B12等23種無機元素，鈣、銅、鋅、鐵的含量也很高，這都是維持人體健康不可或缺的微量元素。喝「安迪湯」，就是保健防疫的起點。

疫情未停歇，以為打了疫苗就安全無憂了！「假性安全感」隱藏無形風險，孫安迪博士行醫超過40年，懸念希望幫助更多人調整體質與維持健康，研究出眾所皆知的「安迪湯」，不僅無私公開配方，更抱持著利益眾生的心念，更進一步研發出「科技版安迪湯」，委由專業GMP藥廠製作，完整萃取中草藥活性，也更為安全方便。可隨身飲用的「科技版安迪湯」成為疫情間的最佳養身保健品，為自己與所愛的家人築起一道防疫防護網。