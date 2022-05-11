戒菸藥品15日起免收部分負擔 每人年省1200元

據統計，近3年來，每年有9.3萬人接受戒菸用藥治療。為鼓勵吸菸族戒菸，國健署今天宣布，15日起受戒菸輔助用藥服務的民眾，不分對象均免收藥物部分負擔，每人可省約1200元。

為幫助吸菸者戒菸，衛生福利部國民健康署自民國91年起透過菸品健康福利捐，補助民眾接受戒菸輔助用藥治療，民眾只要到合約醫事機構或藥局，可經醫師或藥師評估後以藥物戒菸，每次用藥須負擔最多新台幣200元部分負擔。

國健署今天宣布，為鼓勵吸菸者戒菸、減輕戒菸者經濟負擔，5月15日起接受戒菸輔助用藥服務的民眾，不分對象均免收藥物部分負擔。

根據國健署統計，近3年以來，每年平均有9.3萬人接受戒菸輔助用藥治療，免部分負擔新制實施後，每人1年約可省下1200元。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀表示，世界衛生組織（WHO）去年在世界無菸日發表「103個戒菸的理由」，強調吸菸會增加呼吸道疾病的嚴重程度，也會增加病毒經由手到口傳播的可能性，一旦感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）也會增加重症及死亡風險。

劉家秀說，如果每天抽1包菸，每包菸以100元計算，一年至少要花掉3萬6500元，3年下來就花掉逾10萬元，呼籲趁著疫情期間把菸戒掉，也能避免因為脫口罩吸菸增加染疫風險。