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影／客怨花6小時在桃機等防疫計程車 桃機：車輛足夠

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
有民眾反應在桃園機場等防疫計程車花了6小時，疾管署副署長莊人祥莊人祥被問到是否量能不夠？機場公司說防疫車隊載運量能足夠，是旅客入境條件不同，通關時間從90分鐘至5小時不等。圖為入境旅客排隊搭乘防疫計程車。記者黃仲明／攝影
有民眾反應在桃園機場等防疫計程車花了6小時，疾管署副署長莊人祥莊人祥被問到是否量能不夠？機場公司說防疫車隊載運量能足夠，是旅客入境條件不同，通關時間從90分鐘至5小時不等。圖為入境旅客排隊搭乘防疫計程車。記者黃仲明／攝影

疾管署副署長莊人祥出席立法院經濟委員會時，因民眾反應在桃園機場防疫計程車花了6小時，莊人祥被問到是否量能不夠？莊人祥表示，應該是不會有這個問題，會再請交通局確認一下。機場公司對此回應，防疫車隊載運量能足敷旅客輸運，因旅客入境條件不同，通關時間從90分鐘至5小時不等。

桃園國際機場公司指出，依據指揮中心政策規定，桃園機場入境旅客須依來自國家於下機後先進行採檢（分為落地採檢及唾液採檢）。如為落地採檢須等候採檢結果陰性後，才能夠繼續辦理後續通關作業。

機場公司統計，落地採檢陰性旅客等候時間約須120至180分鐘（平均150分鐘）。落地採檢後其餘流程包含CDC檢疫審查約須70至90分鐘（統計平均為79分鐘）、通關作業及步行時間約須10分鐘，整體入境通關約須80-100分鐘（平均90分鐘）。

若同時有大量須落地篩檢旅客入境，旅客自下機接受採檢到確認陰性後入關可能最長須時280分鐘，再依旅客目的地不同或自付金額考量，選擇搭乘不同類型防疫車隊前往居家檢疫處所，航機落地後至搭乘防疫車隊離開機場可能需耗時約5小時（300分鐘）。

機場公司補充，桃園機場防疫車隊會根據入境旅客預報系統調派防疫車輛，依目前單日2000至3000餘人之入境旅客人數，防疫車隊載運量能足敷旅客輸運。機場公司也跟松山機場防疫計程車協調過，必要時會調派松山機場的防疫計程車協助支援，以確保防疫車隊載運量能足夠。

有民眾反應在桃園機場等防疫計程車花了6小時，疾管署副署長莊人祥莊人祥被問到是否量能不夠？機場公司說防疫車隊載運量能足夠，是旅客入境條件不同，通關時間從90分鐘至5小時不等。圖為入境旅客排隊搭乘防疫計程車。記者黃仲明／攝影
有民眾反應在桃園機場等防疫計程車花了6小時，疾管署副署長莊人祥莊人祥被問到是否量能不夠？機場公司說防疫車隊載運量能足夠，是旅客入境條件不同，通關時間從90分鐘至5小時不等。圖為入境旅客排隊搭乘防疫計程車。記者黃仲明／攝影

桃園機場 防疫計程車

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