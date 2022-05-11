影／客怨花6小時在桃機等防疫計程車 桃機：車輛足夠

疾管署副署長莊人祥出席立法院經濟委員會時，因民眾反應在桃園機場等防疫計程車花了6小時，莊人祥被問到是否量能不夠？莊人祥表示，應該是不會有這個問題，會再請交通局確認一下。機場公司對此回應，防疫車隊載運量能足敷旅客輸運，因旅客入境條件不同，通關時間從90分鐘至5小時不等。

桃園國際機場公司指出，依據指揮中心政策規定，桃園機場入境旅客須依來自國家於下機後先進行採檢（分為落地採檢及唾液採檢）。如為落地採檢須等候採檢結果陰性後，才能夠繼續辦理後續通關作業。

機場公司統計，落地採檢陰性旅客等候時間約須120至180分鐘（平均150分鐘）。落地採檢後其餘流程包含CDC檢疫審查約須70至90分鐘（統計平均為79分鐘）、通關作業及步行時間約須10分鐘，整體入境通關約須80-100分鐘（平均90分鐘）。

若同時有大量須落地篩檢旅客入境，旅客自下機接受採檢到確認陰性後入關可能最長須時280分鐘，再依旅客目的地不同或自付金額考量，選擇搭乘不同類型防疫車隊前往居家檢疫處所，航機落地後至搭乘防疫車隊離開機場可能需耗時約5小時（300分鐘）。