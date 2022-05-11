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屏東單日確診破千 12日起390家基層診所可領藥快篩

中央社 / 屏東縣11日電

屏東縣今天新增1222例COVID-19本土個案，創下單日新高，為有效運用醫療量能，縣府宣布12日起390家基層診所與衛生所協助看診，也可領藥及快篩；14家責任醫院全面開設防疫門診。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，屏東縣政府今天發布新聞稿指出，民眾如出現呼吸道症狀，12日起，可至住家附近的診所看診，醫師看診後給藥，視民眾症狀給予快篩試劑並衛教。民眾返家快篩後如為陽性，可至國仁醫院、潮州茂隆骨科及東港安泰醫院、南門醫院等社區篩檢站採檢PCR，不需再前往醫院或防疫門診排隊，降低群聚感染風險及急診壅塞。

衛生局指出，目前屏東市華正診所、東港鎮侯友益耳鼻喉科，這2家基層診所可以進行PCR採檢，都採預約制，採檢時需攜帶健保卡及身分證。

此外，屏東14家急救責任醫院全面開設防疫門診，包括衛福部屏東醫院、屏東基督教醫院、國仁醫院、寶建醫院、大新醫院、潮州安泰醫院、國軍屏東分院、高雄榮總屏東分院、輔英醫院、東港安泰醫院、枋寮醫院、南門醫院、恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院。

縣府指出，今天新增1222例COVID-19本土確診個案，以屏東市452例最多，其次為萬丹鄉100例。另外，全校暫停實體課程共2校66班；部分班級暫停實體課程則有66校110班。

屏東縣政府 快篩試劑 東港

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