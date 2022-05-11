聽新聞
test
0:00 / 0:00

文學舒緩疫情壓力 醫療人文研究展成果

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
陽明交通大學外文講座教授馮品佳11日表示，醫療人文書籍能結合閱讀來推廣公衛知識，更能促進醫病之間的良性溝通。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
陽明交通大學外文講座教授馮品佳11日表示，醫療人文書籍能結合閱讀來推廣公衛知識，更能促進醫病之間的良性溝通。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

疫情下人心惶惶，文學有助於負面情緒壓力！陽明交通大學外文講座教授馮品佳11日舉例說，如郭晶《武漢封城日記》、張翎《一路惶恐》描繪在封城過程中的惶恐，都讓民眾能夠感同身受。她也說，閱讀醫療類的書籍有助於讓大家對現代社會中，包括對高齡化、失智或AI醫療等議題進行反思。

醫學界的抒發管道

科技部人文司司長林明仁指出，醫療人文的研究有助於眾人反思生命、高齡化與痛苦等議題，跳脫傳統醫學教育的框架。馮品佳表示，目前已有漫畫、小說與戲劇等各式媒材，都有在討論醫療公衛的議題，如諾貝爾文學獎得主卡謬《瘟疫》、莎士比亞《李爾王》的年老問題；到近期還有小說《我想念我自己》，內容描寫自己獲得早發性失智症的真實狀況。

馮品佳11日推廣科技人文司「醫療人文跨領域研究計畫」，目前已舉辦過1場影展、3場國際研習營等，今年會再舉辦相關研討會與發行專書，盼吸引跨領域人才共同投入該領域。

教導公衛知識

她表示，透過文學、戲劇等形式，讓讀者能夠接觸到不同的議題。而且醫護人員如果有足夠的人文素養，在面對患者疾病的時，也能提供更好的照護，強調最重要的關懷都是「讓人變得更健康」。馮品佳指出，醫護在照護的時候都累積了許多的壓力，透過文學抒發自己的情緒，包括病患與其家屬都能有個傾訴的管道。

此外，透過文學、漫畫等媒材也能夠教導大眾一些日常的醫學常識，如台灣原創漫畫《醫院也瘋狂》就透過幽默、奇幻的故事內容，傳遞一些衛教常識，如防護衣如何穿脫，能結合「虛構的故事與精確的醫療知識」。

馮品佳也說，近期本土每天都有上萬的確診人數，民眾都感到人心惶惶，過去包括郭晶《武漢封城日記》、張翎《一路惶恐》能描繪在封城過程中的惶恐，讓民眾能夠感同身受。

她指出，而且民眾在日常忙碌的生活中，可能對情感麻木了，但在突然封城的狀況下，情緒狀況才一一浮現，而大家都需要抒發的窗口，文學作品便如雨後春筍般出現。【更多精采內容，詳見

封城 失智症 高齡化

延伸閱讀

竹塹文學獎徵件開跑 書寫主題首度延伸至大新竹

上海封城拖累 豐田汽車日本8工廠停產最長6天

封城、戰爭影響有限 全球平板第2季出貨估增1成

快篩還是買不到 莊人祥：20日前每家一盒

相關新聞

氣候佳鹿茸產量漲約4成 嘉義鹿王茸估逾30萬創新高

嘉義縣民雄鄉皇佳鹿園養殖16頭水鹿，每年清明連假連假起採收鹿茸，負責人郭皇志說，今年氣候溫和、日夜溫差大，整體產量上看可...

因應疫後旅遊 觀光局研議出入境團客操作指引

交通部觀光局因應疫後旅遊，今天針對旅行業者舉辦講習，並說明正與指揮中心研議旅行業辦理出、入境團體旅客操作指引草案

台灣雕塑大師黃土水〈甘露水〉 高美館開箱21日展出

高雄市立美術館夏季大展《光─臺灣文化的啟蒙與自覺》即將登場，展出超過20位台灣前輩藝術家作品。展出焦點藝術家黃土水雕刻鉅...

影／布袋戲跨域舞樂新創「柯鐵虎」互動劇 下月連演4場

雲林縣是布袋戲原鄉，真雲林閣掌中劇團打破藩籬，和太日樂集打擊樂團、咚咚舞蹈團磨合1年，保留個別的口白、姿體與節奏等特色，...

鬧內鬼了／督察包庇色情 警局這招抓鬼 基層：像極了黑道交往要登記

高雄市警局前三線一星督察孫啟義包庇業者經營色情小吃店，業者以為臨檢變少是行賄有效，孫變本加厲吃銅吃鐵，法院今年4月判決11年定讞。日前高雄市警察局修訂「執行廉政倫理事件登錄獎勵規定」提高敘獎，但過去拒絕饋贈、請託登記，9年內從登錄1082件，掉到僅剩6件，早就形同虛設，如今舊瓶裝新酒，真能揪出貪鬼嗎？基層員警嘆，這像極了與黑道交往要登記，誰會傻到自找麻煩？

文學舒緩疫情壓力 醫療人文研究展成果

疫情下人心惶惶，文學有助於負面情緒壓力！陽明交通大學外文講座教授馮品佳11日舉例說，如郭晶《武漢封城日記》、張翎《一路惶恐》描繪在封城過程中的惶恐，都讓民眾能夠感同身受。她也說，閱讀醫療類的書籍有助於

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。