文學舒緩疫情壓力 醫療人文研究展成果

疫情下人心惶惶，文學有助於負面情緒壓力！陽明交通大學外文講座教授馮品佳11日舉例說，如郭晶《武漢封城日記》、張翎《一路惶恐》描繪在封城過程中的惶恐，都讓民眾能夠感同身受。她也說，閱讀醫療類的書籍有助於讓大家對現代社會中，包括對高齡化、失智或AI醫療等議題進行反思。

醫學界的抒發管道

科技部人文司司長林明仁指出，醫療人文的研究有助於眾人反思生命、高齡化與痛苦等議題，跳脫傳統醫學教育的框架。馮品佳表示，目前已有漫畫、小說與戲劇等各式媒材，都有在討論醫療公衛的議題，如諾貝爾文學獎得主卡謬《瘟疫》、莎士比亞《李爾王》的年老問題；到近期還有小說《我想念我自己》，內容描寫自己獲得早發性失智症的真實狀況。

馮品佳11日推廣科技人文司「醫療人文跨領域研究計畫」，目前已舉辦過1場影展、3場國際研習營等，今年會再舉辦相關研討會與發行專書，盼吸引跨領域人才共同投入該領域。

教導公衛知識

她表示，透過文學、戲劇等形式，讓讀者能夠接觸到不同的議題。而且醫護人員如果有足夠的人文素養，在面對患者疾病的時，也能提供更好的照護，強調最重要的關懷都是「讓人變得更健康」。馮品佳指出，醫護在照護的時候都累積了許多的壓力，透過文學抒發自己的情緒，包括病患與其家屬都能有個傾訴的管道。

此外，透過文學、漫畫等媒材也能夠教導大眾一些日常的醫學常識，如台灣原創漫畫《醫院也瘋狂》就透過幽默、奇幻的故事內容，傳遞一些衛教常識，如防護衣如何穿脫，能結合「虛構的故事與精確的醫療知識」。

馮品佳也說，近期本土每天都有上萬的確診人數，民眾都感到人心惶惶，過去包括郭晶《武漢封城日記》、張翎《一路惶恐》能描繪在封城過程中的惶恐，讓民眾能夠感同身受。

她指出，而且民眾在日常忙碌的生活中，可能對情感麻木了，但在突然封城的狀況下，情緒狀況才一一浮現，而大家都需要抒發的窗口，文學作品便如雨後春筍般出現。【更多精采內容，詳見 】