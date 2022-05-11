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跨縣市4鄉鎮公所結盟 養黑水虻去化廚餘

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田中鎮公所清潔隊與苗栗縣三義鄉、南投縣集集鎮、雲林縣口湖鄉等4鄉鎮跨縣市結盟推動以養黑水虻來去化大量廚餘，今天4清潔隊人員並展開經驗分享。記者林宛諭／攝影
彰化縣田中鎮公所清潔隊與苗栗縣三義鄉、南投縣集集鎮、雲林縣口湖鄉等4鄉鎮跨縣市結盟推動以養黑水虻來去化大量廚餘，今天4清潔隊人員並展開經驗分享。記者林宛諭／攝影

彰化縣田中鎮公所清潔隊與苗栗縣三義鄉、南投縣集集鎮、雲林縣口湖鄉等4鄉鎮跨縣市結盟推動以養黑水虻來去化大量廚餘，由於4鄉鎮都已執行一段時間成效不錯，4鄉鎮一個月共可去化超過100公噸的廚餘，未來還要交流支援，把去化廚餘的環保經驗推廣到全國。

今天田中鎮長洪麗娜、苗栗縣三義鄉長呂明忠、南投縣集集鎮鎮長陳紀衡、雲林縣口湖鄉鄉長林哲凌等4位鄉鎮長在彰化縣副縣長洪榮章見證下，舉行跨縣市推廣「黑水虻資源分享」結盟行動。

洪榮章說，因發生非洲豬瘟後，廚餘的去化讓人很傷腦筋，現在跨縣市4鄉鎮率全國之先以黑水虻來去化廚餘，有助於生態平衡、讓環保永續，值得繼續擴大推廣到全國。

洪麗娜說，田中鎮從2019年起就利用黑水虻生物特性來投入去化廚餘，是彰化縣最早試驗執行的鄉鎮，因為黑水虻幼蟲以廚餘、動物糞便、動植物屍體等腐爛有機物為食，蟲卵、蟲蛹、蟲糞、蟲體等都具有經濟價值，也成為去化廚餘最好的環保生物。

而4鄉鎮對於推廣以黑水虻去化廚餘各有心得，目前田中鎮一個月可以處理約18公噸的廚餘，口湖鄉可處理約20公噸，三義鄉最多60公噸，集集鎮8公噸。

洪麗娜說，希望4鄉鎮結盟後，未來可以透過交流，分享彼此作法，更能瞭解各隊黑水虻去化廚餘作法上不同經驗，各清潔隊也可交流蟲卵，蟲體以及虻糞等資源，及分享養殖技術，一起為解決廚餘問題來努力。

彰化縣田中鎮公所清潔隊與苗栗縣三義鄉、南投縣集集鎮、雲林縣口湖鄉等4鄉鎮跨縣市結盟推動以養黑水虻來去化大量廚餘，今天4清潔隊人員並展開座談交流。記者林宛諭／攝影
彰化縣田中鎮公所清潔隊與苗栗縣三義鄉、南投縣集集鎮、雲林縣口湖鄉等4鄉鎮跨縣市結盟推動以養黑水虻來去化大量廚餘，今天4清潔隊人員並展開座談交流。記者林宛諭／攝影
彰化縣田中鎮公所清潔隊與苗栗縣三義鄉、南投縣集集鎮、雲林縣口湖鄉等4鄉鎮跨縣市結盟推動以養黑水虻來去化大量廚餘。記者林宛諭／攝影
彰化縣田中鎮公所清潔隊與苗栗縣三義鄉、南投縣集集鎮、雲林縣口湖鄉等4鄉鎮跨縣市結盟推動以養黑水虻來去化大量廚餘。記者林宛諭／攝影

廚餘 口湖鄉

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