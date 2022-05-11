護師節要的是什麼？ 藍營：工作減量

「護理師不只要一聲『辛苦了』，也希望政府增派人力、降低負擔！」國民黨與醫護團體11日召開記者會，呼籲政府從退休醫護、基層診所，或是以專案增派人力，並給予醫護實質身心補償。專責病房葉護理師在錄製的影片中指出，希望政府能增派更多人力、宣傳如何自主防疫，讓累了2年多的他們有機會休假。

國民黨秘書長黃健庭特別在記者會上現身，致贈花朵與蛋糕給紀淑靜等護理師，表彰護理人員在疫情期間無私的奉獻；而確診正在居隔的立委蔣萬安則透過影片，表達對護理師的感謝。

降低護病比

紀淑靜坦言，北北基桃確診者人數激增，護理人員完全沒有喘息空間，每天上班都在想哪一餐可以正常吃飯，加上有同仁會因確診隔離，護理人力已瀕臨崩潰。因此她希望政府能調整「每日護病比」改成「三班護病比」，並降低1：9的護病比為1：5，減輕護理師負擔。

由於值班而無法到現場的北醫專責病房許護理長與葉護理師，則以預錄影片表達第一線奮戰的心聲。許護理長坦言，雖然政府有提供防疫獎金，但他們希望能改善醫療分流制度，維持醫療量能；許護理師則直言，醫護人員不是只要一聲「辛苦了」，希望政府能增派人力，民眾也能體諒護理人員辛勞。

應增派人力支援

她也呼籲民眾，不要有症狀、不舒服就擔心有生命危險，需要相信醫療人員的專業判斷、優先處理最緊急個案。醫療委員會副主委王桂芸也說，疫情期間民眾教育也很重要，政府既然要民眾自主防疫，就要好好宣傳，否則只是徒增醫護人員負擔。

醫療委員會主委蔡明忠與國民黨副秘書長李彥秀都直言，目前醫療量能就是不夠、護理人員嚴重不足下，政府應以徵調退休醫護等方式增派人力。李彥秀表示，台灣長年護病比太高、工作環境壓力大，全國僅有護理執照者不到6成願意繼續擔任護士，加拿大則是94%，希望政府能確實改善護理師權益，才能彰顯護士節意義。【更多精采內容，詳見 】