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氣候佳鹿茸產量漲約4成 嘉義鹿王茸估逾30萬創新高

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
皇佳鹿園編號56水鹿鹿茸正慢慢成長，預計6月初採收，上看200多兩。記者莊祖銘／攝影
皇佳鹿園編號56水鹿鹿茸正慢慢成長，預計6月初採收，上看200多兩。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣民雄鄉皇佳鹿園養殖16頭水鹿，每年清明連假連假起採收鹿茸，負責人郭皇志說，今年氣候溫和、日夜溫差大，整體產量上看可至3000兩，相較去年多約4成。鹿茸最合適溫度不高於47度，鹿園也利用溫控設施有效提高產量。

鹿茸每年4到7月採收，常磨成粉做中藥材。皇佳鹿園編號56公鹿號稱「嘉義最大」，體重200多公斤，今年6月初預計採鹿茸，郭皇志預估可收成約400多兩、產值約30幾萬，創歷年新高。今年鹿園產量估上看3000兩，相較去年約1800兩成長逾4成。

郭皇志分析，鹿茸溫度維持37度C最適宜，今年氣溫較低，水鹿心情、食慾佳，鹿茸相對密度高，形體發育大，搭配自動化溫控監視器和強制對流、水冷式電風扇等設施，科技化有效掌控鹿隻進食狀況和室內溫度等，期收最佳效益。

郭皇志採收鹿茸用人道方式，使用保定架保留基座2至3公分，利來年鹿茸順利生長，他待每隻鹿都像家人般呵護，鹿園採預約制開放民眾參觀，「當家紅牌」6歲母梅花鹿佳佳不僅個性溫馴，更曾參加多支廣告演出，是名符其實明星鹿。

郭皇志約10年前就讀嘉大時，看好鹿茸市場潛力，投身鹿園事業，但他說，目前市面上多數鹿茸中藥材源自紐西蘭，有效成分不如國產鹿茸多，近年受疫情影響，消費者多不敢到鹿園參觀，生意大受影響，也希望政府能重視這塊藍海，組國家隊推廣。

皇佳鹿園「當家紅牌」佳佳個性溫馴親人，曾參與多支廣告拍攝，深獲大小朋友喜愛。記者莊祖銘／攝影
皇佳鹿園「當家紅牌」佳佳個性溫馴親人，曾參與多支廣告拍攝，深獲大小朋友喜愛。記者莊祖銘／攝影
皇佳鹿園負責人郭皇志示範用手機監控環境溫度。記者莊祖銘／攝影
皇佳鹿園負責人郭皇志示範用手機監控環境溫度。記者莊祖銘／攝影
皇佳鹿園「當家紅牌」佳佳個性溫馴親人，曾參與多支廣告拍攝，深獲大小朋友喜愛。記者莊祖銘／攝影
皇佳鹿園「當家紅牌」佳佳個性溫馴親人，曾參與多支廣告拍攝，深獲大小朋友喜愛。記者莊祖銘／攝影

鹿茸 嘉義

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