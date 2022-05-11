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明訂各部會減碳權責 環保署：將納入溫管法施行細則

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
立法院社環、經濟等多個委員會今聯席會議審查溫管法修正草案。記者吳姿賢／攝影
立法院社環、經濟等多個委員會今聯席會議審查溫管法修正草案。記者吳姿賢／攝影

立法院社環、經濟等多個委員會今聯席會議審查溫管法修正草案，立委要求將各政策主責單位明確寫入母法才有利後續執行，環保署表示，草案立法說明欄目中已訂定各政策的主責單位，但未來會進一步寫入施行細則，讓相關權責有法的拘束。

立委林宜瑾表示，目前洪申翰版本在法條中明確寫入各政策的主責單位，而院版草案只寫在立法說明，此法條牽涉層面很廣，是廠商、人民都需要閱讀的法律，主責單位應該寫入法律條文，讓法條好讀、好懂、好執行，否則「一般人民讀法條誰會沒事把立法院公告說明翻出來看？」且不要說一般人民，連基層公務員在執行業務時都很難保證有空翻立法說明。

林宜瑾批評，院版草案刻意逃避將主責機關入法，造成法條文字荒謬難懂，且民眾也會認為容易卸責，建議一開始立法就要把主責單位寫清楚，後續才能更好執行。

林宜瑾也說，院版草案讓行政院永續會作為未來統籌機關，洪申翰版本則希望成立類似行政院科技會報的氣候會報，但過去永續會會議記錄總是很簡約，「其實是簡陋」，成立多年來只有去年有提出成果報告，而行政院科技會報每年都很認真探討議題，若由永續會負擔國家淨零轉型重大方針、還要統籌各部會細節，「確定做得到嗎？」永續會資源、人員訓練、密度都應該要做調整。

張子敬表示，各部會權責寫在草案立法說明當中，是對行政單位有拘束，未來也會列到施行細則，還是會有法的拘束，而且施行細則修正比較容易，機關如果有分工變動可以修細則就好；至於永續會以前運作模式較沒有賦予相關責任，未來由國發會擔任秘書處工作，正在積極爭取資源、人員，現在規畫應該可以達到目標。

行政院 立法院 洪申翰 環保署

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