1孕婦急產三總「雙北撈針」找到她 10分鐘備妥順產

國內醫院急診人潮爆量，近日1名新冠肺炎確診孕婦需生產，沒有醫院能接手，救護車不斷奔波各醫院，三軍總醫院團隊獲知後，在「不知無助患者姓名、年紀及人在哪」的情況下，短短10分鐘「雙北撈針」，順利找到這名在救護車上的孕婦，緊急安排入院生產，所幸母子均安。

三軍總醫院急診醫學部總醫師白豐誠指出，5月6日上午急診部務會議過程中，突然接到婦產科總醫師陳宇軒來電，表示有1名在外院產檢的確診孕婦已經臨盆即將生產，但現在救護車到處被拒絕，沒有地方願意接手，請求急診部協助聯絡消防分隊，婦產部已準備好接手這名產婦。

白豐誠說，這是首次碰到婦產專科主動告知，願意收到院前的新冠孕產婦患者，正巧前幾天才與婦產部住院醫師尹致翔、核子醫學部總醫師李岳討論，如何同時安排確診孕婦分娩動線，「沒想到馬上用到了」。

白豐誠指出，因不知這名無助產婦姓名、年紀還有「人在哪裡」，因此緊急聯絡北區緊急醫療應變中心、雙北勤務中心等，剛好聯繫到坐鎮新北勤務中心護理師劉秋宜，迅速掌握孕婦動態，立刻進行調度，請救護車轉送到三軍總醫院。

白豐誠說，短短10分鐘內，急診部啟動緊急醫療服務，協助引導及推演，小兒科部住院醫師林璟銘也預備新生兒照護用具，產房護理長及護理師將分娩用具進駐指定區域，急診副護陳虹如親自檢傷，急診、婦產、兒科快速整合，最後順利協助孕婦生產，並入住隔離病房，母子均安。

「或許疫情下的醫療環境依然晦暗，但至少這冰冷黑暗中，我的身邊還有一點光，雖然渺小，卻如同太陽一樣炙熱。」白豐誠分享，在急診訓練下，才能在迫切與複雜環境下順利指揮調度，也感謝藥學部主任、急診藥師及醫學資訊室跨團隊合作，1天內設定好藥品、套餐，並在急診開立抗病毒藥物Paxlovid給予患者治療。

白豐誠說，更不容易的是，事發隔1天就是急診筆試，接下來還有口試考驗，雖然疫情資訊瞬息萬變，但永遠秉持著救助患者的初心，急診人前行的動力就永不止息。

該名產婦的主治醫師、三軍總醫院婦產部主治醫師林宜欣表示，疫情爆發後，新冠確診要生產的媽媽一定越來越多，在婦產部部主任張芳維、產科主任林啟康帶領，與急診、小兒科、產後住院治療整個團隊支持下，已提前部署孕產婦在急診就診、待產、生產、住院流程。

三軍總醫院院長王智弘近日持續召開「軍陣創傷醫學暨急重症發展研擬會議」，要求專責病房內需設立5床「急刀急產保留床」，婦產科在輻傷中心設置確診待產的孕婦留觀床，由醫師監控胎兒心音，突臨盆可立即到手術房，產後銜接專責急產保留床，讓確診媽媽安心產下小寶寶。