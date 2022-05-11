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農委會全台農產加值打樣成果 學者：市場潛力大

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
各類鮮豔果粉可用於食品香料調味。記者謝進盛／攝影
各類鮮豔果粉可用於食品香料調味。記者謝進盛／攝影

農委會今在台南農改場辦理「農產加值打樣服合成果發表」，聚集全台北中南東共12處打様中心學者專家與會，現場展示芒果等約30種芒五顏六色蔬果乾、果粉令人驚豔，讓外界看到台灣農業科技耀眼成果。

「未來市場潛力無窮！」與會國立中興大學食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衞說，農產天然色彩蔬果和米糧加工品技術門檻不是問題，以往主要挑戰在市場銷售端，這幾年食安、碳足跡等需求，市場接受度大增，粗估國產（內）果乾等銷售金額約2至5億元，未來會有很大成長空間。

現場展示台灣農業多元加工樣態，包括有芒果、鳳梨、花椰菜、蘆筍、柑橘、葡萄等約30款五顏六色的蔬果乾、果粉，除可食用，果粉也能用在香料用途。

出席的業者聯興、盛達珍、勝嘉、花生什麼事和樁盛米舗5家，分別為已申請初級加工場，正申請及籌畫等分階段現身來分享投入過程。

農委會科技處長王仕賢、台南區農改場場長楊宏瑛、農糧署南區分署長羅正宗等人與會，王仕賢等人說，近3年來農產加工整合服務體系已提供6148人次諮詢服務，完成2554件農產加工打樣，全國已有27間農產品初級加工場，藉由農產加工加值全方位輔導量能。

王仕賢說，農產加工服務體系截至今年第3年，除農委會農水產試驗場所9+1打樣據點外，國內大學設有農學院亦成立3+3(台灣大洋大學和屏東科技大學正建構中)處打樣中心，幫助想嘗試農產加工農友，有農產加值加工、包裝和行銷等需求農友，可撥打免付費專線0800037038。

農委會今在台南區農改場辦理「農產加值打樣服合成果發表」，現場展出各類農特產加工品。記者謝進盛／攝影
農委會今在台南區農改場辦理「農產加值打樣服合成果發表」，現場展出各類農特產加工品。記者謝進盛／攝影
農委會科技處長王仕賢說明農產加工打樣中心成果。記者謝進盛／攝影
農委會科技處長王仕賢說明農產加工打樣中心成果。記者謝進盛／攝影
農委會今在台南區農改場辦理「農產加值打樣服合成果發表」，五顏六色各類蔬果感令人驚豔不已。記者謝進盛／攝影
農委會今在台南區農改場辦理「農產加值打樣服合成果發表」，五顏六色各類蔬果感令人驚豔不已。記者謝進盛／攝影
農委會今在台南區農改場辦理「農產加值打樣服合成果發表」，五顏六色各類蔬果感令人驚豔不已。記者謝進盛／攝影
農委會今在台南區農改場辦理「農產加值打樣服合成果發表」，五顏六色各類蔬果感令人驚豔不已。記者謝進盛／攝影

農委會 台南 農改場

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